“Non potrò mai dimenticarlo”. Fedez e la malattia, è successo prima del delicato intervento

Fedez, il messaggio dopo l’operazione. Un annuncio quello del rapper che ha certamente mobilitato tutta la comunità. Un “Tumore del pancreas”, questa la grave malattia che ha colpito il marito di Chiara Ferragni poi la delicata operazione. Ed è proprio dal lettino della sua stanza in ospedale che Fedez ha pensato di dedicare a Gianluca Vialli parole di gratitudine. Ad accumunarli la dura lotta contro il tumore.

“Grazie di cuore a Gianluca Vialli e in bocca al lupo per la partita di stasera. Fino a qualche giorno fa non ci conoscevamo nemmeno, poi una telefonata pochi giorni prima dell’intervento che difficilmente dimenticherò. Spero di poter dare un po’ di supporto alle persone così come tu hai fatto con me. Davvero con il cuore”.





Queste le parole di Fedez per Gianluca Vialli, che dal 2017 lotta contro lo stesso tumore che ha colpito anche il rapper. E poco prima di sottoporsi alla delicata operazione, Fedez ha pensato di condividere con i fan e amici un video in cui il piccolo Leone ha pensato di regalare un pensierino al suo papà.

Immagini di una dolcezza sconfinata hanno attraversato il web nel giro di poco. Nel video si mostra Leone che consegna a papà Fedez un disegno con la scritta “Auguri papà, ti voglio bene, Leone”. E ancora: “Papà rimettiti presto, così torniamo insieme”, questo aveva aggiunto il primogenito del cantante rese note da Chiara dopo giorni di riserbo dalla diagnosi.

Un intervento molto delicato durato 6 ore che ha previsto l’asportazione di una parte del pancreas e ancora, immagini e messaggi che per Fedez rappresentano importanti pilastri a cui aggrapparsi per trovare la forza e il coraggio. Parole d’amore, in primis, anche da parte della moglie Chiara che sui canali social ha reso noto: “L’immagine è stata scattata lunedì pomeriggio in ospedale, il giorno prima del suo delicato intervento chirurgico al pancreas”. Uno scatto in cui è stato immortalato un abbraccio, recante un messaggio sottinteso a non perdere mai le speranze.

