Fedez, arriva un’altra clamorosa segnalazione. Non accenna a placarsi il gossip su Chiara Ferragni e il marito dopo la rottura e la conseguente separazione. Negli ultimi giorni si è saputo che Donatella Versace, molto amica di entrambi ma evidentemente più del rapper, ha praticamente rotto i rapporti con l’influencer. Le vicende giudiziarie e la fuga degli sponsor hanno spinto Chiara a trovare delle ‘exit strategy’, ma anche l’agenzia di comunicazione alla quale si era affidata pare essersi defilata.

Insomma prosegue il momento no per l’imprenditrice digitale. E nel frattempo Fedez che fa? Oltre all’intervista a “Belve” dove si è lasciato andare alle lacrime il cantante sembra spassarsela alla grande. Dopo essere volato a Los Angeles per il Coachella Valley Music and Arts Festival è tornato in Italia e sul suo conto arrivano segnalazioni. Pochi giorni fa era stato visto in compagnia di una ragazza bionda. Ora spunta pure un bacio.

La nuova segnalazione su Fedez: si bacia con una ragazza

Fedez era stato pizzicato mentre sembrava flirtare con una ragazza bionda ad un evento dedicato a Capo Plaza: “Nel video il cantante ci prova con una ragazza bionda. A quando mi risulta si tratta di Ludovica Di Gresy, ragazza dell’alta borghesia milanese” aveva fatto sapere l’esperto di gossip Giuseppe Candela. Lo stesso cantante è poi intervenuto: “Io e lei ci siamo sentiti e abbiamo riso di tutte queste cose che sono uscite. Basta”.

Tuttavia ora arriva un’altra segnalazione. A riportarla è la pagina Very Inutil People, il testimone dice: “Ciao Very, ieri sera al Volt a Milano Fedez baciava una ragazza bionda, penso la stessa del release party dell’album di Capo Plaza“. La foto è effettivamente molto sfocata tanto che i due non si riconoscono. E allora ecco che viene inviata un’altra foto.

Nella seconda immagine Fedez è ben riconoscibile e infatti il commento è: “In questa sembrano Federico e Ludovica di Gresy”. Insomma se due indizi fanno una prova qui siamo in presenza di flirt bello e buono, altro che chiacchiere. Nonostante la smentita del diretto interessato. E Chiara Ferragni come ha reagito? Beh, dopo la prima segnalazione aveva pubblicato la foto di due anziani che camminano in salita con la scritta “Life Goals” cioè “Obiettivi di vita”. Ma evidentemente invecchiare insieme non era tra quelli di Fedez…

