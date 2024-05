Che il rapporto tra Chiara Ferragni e Fedez sia definitivamente finito è ormai chiaro. Dopo un matrimonio, la storia da favola, due figli (Leone e Vittoria) i due hanno deciso di lasciarsi e ovviamente la loro vita privata è sotto gli occhi di tutti. Durante il release party del nuovo album di Capo Plaza, il rapper è stato catturato dalle immagini dei paparazzi accanto a un’altra ragazza.

Una ragazza con la quale Fedez sembrava essere in gran confidenza in quel momento. I video hanno fatto il giro dei social, scatenando nuovamente i gossip e le ipotesi su una nuova fiamma del cantante, e in tantissimi si sono chiesti chi fosse la bionda protagonista. Molti hanno anche tentato di fare un’analisi del labiale per capire cosa si stessero dicendo i due.

Fedez, chi è la bionda del video virale su TikTok

Nel filmato, rilanciato su X dal giornalista Giuseppe Candela, il cantante prima sorride e parla con questa giovane di spalle, poi sussurra un “ci spostiamo” e si allontana in sua compagnia. “Nel video il cantante ci prova con una ragazza bionda. A quando mi risulta si tratta di Ludovica Di Gresy, ragazza dell’alta borghesia milanese”, ha scritto Candela svelando l’identità della giovane.

Ma chi è Ludovica Di Gresy? Come riporta il quotidiano Open, la ragazza si chiama Ludovica Di Gresy, rivela per primo il giornalista Giuseppe Candela, e appartiene a una famiglia particolarmente influente a Milano. Si tratta di una studentessa di moda presso l’Istituto Marangoni di Milano. E spunta tra gli utenti seguiti da Fedez su Instagram.

Sempre come riporta Open, la giovane ha un profilo privato e pertanto non accessibile salvo richiesta e conferma da parte sua. Non è particolarmente seguita, ha poco 3 mila follower. Dagospia, che parla di un “due di picche” per il cantante, aggiunge: “Fedez continua a ballare per battere in ritirata dopo poco”. Al momento, i diretti interessati non si sono espressi sul video che li riguarda,

