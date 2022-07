Fedez è padre del giorno e a decretarlo è lui stesso. Il rapper milanese lo scrive sui social ed è tutto da ridere. Ma cosa è successo? Il siparietto è ancora con la figlia Vittoria, uno spasso per tutti: simpatica e solare. Il papà e la bimba stanno giocando allegramente quando succede qualcosa che rende Fedez un eroe, come si celebra da solo. In tre foto, si vede il cantante giocare con la figlia più piccola, Vittoria, alzandola in alto con le braccia, fino a lanciarla via.

Ma per fortuna, non è come sembra. A spiegare cosa è successo è il marito di Chiara Ferragni che racconta: “Ovviamente è tutto finto, non ho lanciato veramente mia figlia. Non chiamate i servizi sociali, amici. Sta bene, sta mangiando. Tutto ok, tutto ok”. Non si sa mai in effetti e Fedez spiega a tutti cosa è successo. Poco dopo il cantante aggiunge in un’altra storia: “Comunque se guardate le storie al contrario, salvo la vita a mia figlia. Quindi sono un eroe”.

Fedez è padre del giorno: il siparietto con Vittoria

Tutto questo quando solo qualche giorno fa, lo stesso si era definito “un padre orribile”. Usava queste parole il rapper milanese per descriversi, naturalmente con tanta ironia, tipica dell’artista. Anzi, la realtà è tutt’altra: Federico Lucia è un padre presente e amorevole, almeno da quello che vediamo seguendo tutta la sua famiglia su Instagram.

Si sa, ai bimbi è possibile far credere di tutto, anche di essersi fatti male pure se non è vero. Ed è proprio in questo modo che Fedez ne ha combinata un’altra delle sue. Mentre aveva in braccio Vittoria, il rapper ha dato un calcio alla porta creando un rumore forte. A questo punto, toccando la testa della piccola ha detto, “Oh no Vitto, no! Ti sei fatta male…”, fingendo che il rumore fosse stato causato dallo scontro della piccola contro la porta.

Neanche qualche secondo che la piccola inizia ad urlare disperata. “Ma amore no”, dice Fedez tra mille risate. Poco dopo, su Instagram, il rapper ha postato il video della scena con la scritta “Sono un padre orribile”, scatenando molti commenti da parte dei follower. “Mi sento un mostro perché sto ridendo troppo”, commenta qualcuno. Insomma, Fedez è padre del giorno ancora una volta.

