Non sa guidare, almeno così dice lui stesso, ma al suo attivo, in garage ha una Lamborghini Huracan e ora anche una Ferrari. Parliamo di Fedez e la sua nuova auto. Il rapper milanese infatti, nella giornata di ieri, è stato accompagnato dalla moglie Chiara Ferragni, a ritirare la nuova macchina, ‘bella da Dio’, direbbe qualcuno citando Alongi. A volere informare i fan che lo seguono, sono stati proprio entrambi, tramite alcune storie su Instagram. Ed eccolo Fedez emozionato nella prima prova di una nuovissima Ferrari.

Tra l’altro l’emozione per Fedez è palpabile già dall’ascensore di casa. L’imprenditrice digitale riprende i momenti di ansia, prima della prova al volante della nuova auto. “Fede proverà la macchina nuova… senza incidentarla”, racconta ai fan Chiara. A questo punto Fedez aggiunge: “Si spera, non credo di essere capace di guidarla”, apparendo anche un po’ teso. Naturalmente i follower attendono di scoprire che macchina sarà.

Fedez e la sua nuova auto: il video dentro la Ferrari

Ma l’euforia e l’agitazione giocano brutti scherzi a Fedez che nelle storie successive svela di aver dimenticato le chiavi in casa. E dopo anche uno scherzo della moglie all’uscita dell’ascensore, finalmente tutti scoprono di che macchina si tratta. Eccolo Fedez e la sua nuova auto: al volante di una Ferrari, della quale, però, non sappiamo il modello.

Poco dopo la Ferragni chiede al marito “Com’è?” e Fedez, impegnato alla guida, replica: “Molto bella”, beh ci mancherebbe altro. In tanti lo ignorano, ma Fedez è anche un serio estimatore di motori, come d’altronde molti altri artisti italiani. Come sapete, in passato non ha mancato di mostrare, anche sui suoi account social, le sue auto. Eppure molti lo hanno aspramente criticato per questa sua esasperazione nel condividere. “Fedez e Ferragni vivono nel materialismo e sull’esibizionismo. Ora cavalcano una Ferrari e ci tengono a dirlo…., quanto infelici sono !!”, scrive un utente sui social.

Fedez e Ferragni vivono nel materialismo e sull’esibizionismo. Ora cavalcano una Ferrari 🏎 e ci tengono a dirlo…., quanto infelici sono !! — ErnestoDumasdiRotterdam (@ErnestoFantoni) July 26, 2022

Fede che sfreccia per Milano in Ferrari .. ah però ! @Fedez ❤️ — Mirtilla_Malcontenta (@MirtillaMalco12) July 26, 2022

Ne ha già molte e bellissime: una Porsche bianca, una BMW X7 e soprattutto l’auto che, indubbiamente, riesce a trasmettergli più emozioni. Parliamo della Lamborghini Huracan che è senza dubbio quella che fa battere il cuore di Fedez più forte. Ora però la supercar di Sant’Agata Bolognese troverà una degna rivale nella Ferrari misteriosa. Quale preferirà adesso Fedez?

