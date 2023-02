Fedez contro Mario Giordano e Fuori dal Coro. Dopo il clamore suscitato al Festival di Sanremo dal bacio con Rosa Chemical il noto rapper è tornato sui social. Ma non l’ha fatto per parlare della presunta ‘crisi’ con la moglie Chiara Ferragni – peraltro smentita da foto e retroscena sulla coppia – ma per lanciare durissime accuse a Mario Giordano e alla sua squadra di giornalisti. Andiamo a vedere cosa è successo.

In una serie di story su Instagram Fedez attacca frontalmente non solo Mario Giordano ma anche una sua collega di Rete 4 che secondo lui starebbe svolgendo un’inchiesta davvero particolare. Tutto sarebbe nato dopo il famoso bacio tra il rapper e Rosa Chemical al Festival di Sanremo che ha fatto tanto discutere. Ebbene, secondo Fedez una giornalista di “Fuori dal Coro” starebbe facendo domande indiscrete sul suo conto ad alcuni suoi amici.

Fedez contro i giornalisti di Fuori dal Coro: “Fate schifo”

“Oggi – ha detto nel pomeriggio di ieri, sabato 18 febbraio, Fedez su Instagram – ho facilitato il lavoro della giornalista d’inchiesta di Fuori dal coro che ha contattato tutti i miei amici d’infanzia chiedendo se io sia omosessuale. Ecco, cara giornalista, io non sono omosessuale, se lo fossi lo direi e credo che il lavoro del giornalismo d’inchiesta mal si concili con le inchieste del caz** come queste”.

In un’altra story Fedez afferma: “Caro Mario Giordano, cari amici di Fuori dal coro per me siete la cloaca del giornalismo e fate schifo al caz**“. E ancora, il rapper è fuori di sè dalla rabbia e attacca giornalista e programma di Rete4: “E perché mai Fuori dal coro ha la priorità di fare un’inchiesta su di me per vedere se sono omosessuale o meno, perché ho fatto vedere le foto dei vostri amici fascistelli vestiti da nazisti? Vi siete presi male, eh? Mario Giordanino, teste di caz**”.

Lo stesso giornalista ha voluto replicare a tali accuse: “Caro @fedez ti sei sbagliato. #Fuoridalcoro non ha mandato nessuna giornalista a fare domande sul tuo orientamento sessuale . Mi spiace deluderti ma questa settimana manderemo in onda come sempre inchieste sulla sanità, sulla sicurezza, sulle case occupate, e nessun servizio su di te. Per cui ti pregherei di rivolgere altrove le tue frasi insolenti”. Tuttavia in un video pubblicato da Fedez la giornalista conferma la messa in onda proprio a Fuori dal Coro: dunque, dove sta la verità?

