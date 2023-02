Parole durissime quelle di Francesco Facchinetti, figlio di Roby Facchinetti, il tastierista e cantante dei Pooh. Ospite nella puntata del 14 febbraio 2023 di Fuori dal coro, su Rete 4, ha dato libero sfogo ai suoi pensieri. C’è da dire che Mario Giordano, nell’ultima puntata, ha parlato molto del tema della sicurezza in casa. A questo punto ha preso la parola Dj Francesco e ci è andato giù pesante per un fatto che l’ha toccato in prima persona. Con un tono alla Eleazaro Rossi, Facchinetti ha spiegato, pieno di pathos, quello che secondo lui non funziona in Italia riguardo la sicurezza.

“Dicono che siamo il Paese più bello del mondo e io ci credo. Ma nonostante questo siamo il Paese con la pressione fiscale più alta dell’universo, più alta del 60 per cento. Quindi se guadagnate 100 euro ricordatevi che più di 60 euro vanno allo Stato”, dice Facchinetti. Poi ancora: “E nonostante questo non siamo sicuri, non siamo sicuri nelle nostre strade, nelle nostre macchine, nel nostro lavoro. E soprattutto non siamo sicuri nelle nostre case”.

Leggi anche: “La notizia sul Dna”. A Chi l’ha visto, le novità sul caso di Angela Celentano





Parole durissime quelle di Francesco Facchinetti a Fuori dal coro

Poi pieno di rabbia e determinazione: “E la politica che cosa fa? Non fa politica. Quei pagliacci, quasi tutti, non sono in grado di fare politica. Fanno propaganda politica e quindi non risolvono un ca…”. Dj Francesco è molto provato soprattutto per un fatto di cronaca che ha colpito la sua famiglia solo qualche settimana fa. Qualcuno ricorderà infatti che la notte del 29 gennaio scorso, alcuni rapinatori hanno fatto irruzione nella villa del papà Roby Facchinetti a Bergamo.

L’uomo si trovava in casa con la moglie Giovanna Lorenzi e con il figlio Roberto. E le cose si sono messe rapidamente male per loro. Sembra che a rapinare in casa sua il musicista, siano state almeno tre persone. Dalle notizie di cronaca uscite qualche giorno dopo sui giornali, sembra poi che i banditi indossassero dei passamontagna, guanti e abiti scuri e che avrebbero puntato le pistole contro Facchinetti e famiglia.

"Non siamo sicuri nelle nostre case. E la politica cosa fa? Non fa politica. Quei pagliacci, quasi tutti, non sono in grado"

@frafacchinetti a #Fuoridalcoro pic.twitter.com/hq5OmKsJqg — Fuori dal coro (@fuoridalcorotv) February 14, 2023

Minacciato di morte quindi, è stato chiesto a Roby Facchinetti di consegnare loro gioielli, orologi e altri oggetti preziosi. Una vicenda che ha molto provato il cantante che di lì a breve avrebbe cantato sul palco di Sanremo.

Leggi anche: “Perché ho baciato Fedez”. Rosa Chemical ora parla, dopo la bufera spunta un’altra verità