Grandi rivelazioni stasera a Chi l’ha visto, Federica Sciarelli tornerà sulla misteriosa vicenda del dna di Angela Celentano, la ragazzina scomparsa dal monte Faito, in provincia di Napoli, il 10 agosto del 1996. Alle 21:”0 quindi, su Rai 3, il programma di punta della rete cercherà di fare chiarezza su quella storia e tante altre. Si parlerà anche dei casi di Cristina Golinucci e Chiara Bolognesi.

Ricorderete la vicenda: la prima scomparsa da Cesena l’1 settembre 1992, la seconda trovata morta nella stessa zona un mese dopo. Il sospetto dei giornalisti è che dietro queste due scomparse ci sia la medesima mano. Parliamo di un uomo che in quel periodo ha violentato una giovane. Riguardo invece la Celentano, Federica Sciarelli parlerà degli sviluppi nati dopo l’elaborazione di una foto realizzata con la tecnica dell’age progression. In questo scatto si mostra come potrebbe essere Angela oggi trentenne.

“La notizia sul Dna di Angela Celentano” a Chi l’ha visto

Com’è noto, nei giorni scorsi è arrivata una segnalazione dall’America Latina: una ragazza che assomiglia molto ad una delle sorelle di Angela e che ha una macchia sulla schiena simile a quella di Angela. A quel punto, si scoprirà, che l’avvocato della famiglia Celentano è riuscito a farsi inviare un campione biologico della ragazza in questione. Sembra quindi che a breve si saprà l’esito del test del DNA.

La domanda quindi è sempre la stessa: quella ragazza sudamericana è Angela Celentano o ci ritroviamo di fronte all’ennesimo caso di somiglianza estrema? Tra l’altro, solo recentemente, state avviate nuove indagini anche sulla “pista turca”. Parliamo del fatto che la ragazza sembra sia stata segnalata su un’isola nella zona di Istanbul. Ma è davvero così?

Chiaramente la famiglia di Angela Celentano spera che questa o quella sudamericana, siano piste che riusciranno prima o poi a far riabbracciare la ragazza alla sua famiglia. Prima della fine della puntata a Chi l’ha Visto si parlerà anche della morte di Elena e di sua figlia Luana. La sciaerlli, con un documento inedito, riuscirebbe a mettere in discussione le dichiarazioni rilasciate dallo “Sciamano Shekinà”, figura chiave della vicenda.

