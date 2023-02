Appello a Giorgia Meloni, adesso a parlare è l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. La richiesta arriva direttamente attraverso la sua pagina social su Instagram dopo un fatto di cronaca avvenuto a Napoli. Un caso che ha portato la donna a chiedere l’intervento della premier.

L’appello di Alessandra Pierelli a Giorgia Meloni. Il suo nome è starto reso noto dopo quanto avvenuto nello studio di UeD diversi anni fa con Costantino Vitagliano, con cui Alessandra ha vissuto anche una relazione d’amore. Nello specifico a portare la Pierelli a rivolgersi direttamente alla premier, sarebbe stato un caso avvenuto all’interno di un commissariato di Polizia nel centro di Napoli quando un uomo ha aggredito un agente tentando anche di ferirlo alla gola.

L’appello di Alessandra Pierelli a Giorgia Meloni: “Fai qualcosa”

La reazione dell’uomo è sorta quando il patrigno era prossimo a esporre denuncia contro di lui in seguito a una furiosa lite familiare che ha condotto anche la madre a riportare alcune ferite. Un caso di cronaca che Alessandra Pierelli ha appreso attraverso la radio e che l’avrebbe portata ad appellarsi direttamente a Giorgia Meloni. Infatti, dopo la lite, l’aggressore, probabilmente sotto effetto di droghe, non solo ha provato a colpire il patrigno ma anche l’agente difesa poi da un collega che ha sparato per difenderlo.

Il ragazzo di circa 30 anni è morto sul colpo in seguito allo sparo e il poliziotto è ora indagato per omicidio colposo. Queste le parole dell’ex corteggiatrice UeD su Instagram rivolte a Giorgia Meloni: “Appena sentita alla radio. Adesso l’agente è indagato. A me è venuto da ridere, la pazzia”. Poi l’appello: “Ma dove viviamo? Ti prego Giorgia Meloni, fai qualcosa”.

Oggi l’ex corteggiatrice UeD ha 43 anni e di recente ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di un’intervista per il settimanale Mio. Infatti è noto al pubblico che Alessandra sia scomparsa dal piccolo schermo e la stessa avrebbe ammesso di aver fatto alcuni provini non andati a buon fine. Tante le voci sulla sua presenza a Tale e Quale Show di Carlo Conti poi del tutto sfumata. Ad oggi la Pierelli sta provando a lanciare la sua linea di anelli Virtue in collaborazione con Capricci Store. Sarà questa la strada da compiere per raggiungere il successo? Molti fan credono in lei e continueranno a farlo.