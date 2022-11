Alessandra Pierelli oggi. Impossibile dimenticare una delle corteggiatrici più amate della storia di Uomini e Donne. All’epoca giovanissima, Alessandra era arrivata nello studio del dating show di Maria De Filippi per corteggiare il corteggiatore per eccellenza: Costantino Vitagliano.

Era il 2004 e la ragazza si fece subito notare per la sua forte personalità e grazie al suo carattere forte e deciso riuscì a conquistare il duro Costantino Vitagliano, uscendo con lui dal programma. La coppia è stata insieme per diverso tempo ma l’amore non ha retto e hanno deciso di prendere due strade diverse.

Alessandra Pierelli oggi: come è diventata, il marito e i figli

Dopo l’esperienza a Uomini e Donne, Alessandra Pierelli ha lavorato in televisione in trasmissioni come Buona Domenica e come attrice a teatro (Camere da letto (2005), al fianco di Antonella Ponziani, Christian Marazziti e Fabrizio Sabatucci, Scanzonatissimo, al Teatro Colosseo di Roma e, nel 2007, in Ben Venga al Teatro Piccolo Eliseo, con Gianfranco Butinar, e in Va tutto storto ) e in alcuni film per la televisione.

Oggi Alessandra Pierelli ha 43 enni, è felicemente sposata con il giocatore di poker professionista Fabrizio Baldassari, con il quale si è sposata il 14 febbraio 2011. La coppia ha due figli: Daniel (11 anni) e Liam (9). In un’intervista rilasciata al settimanale Mio, Alessandra Pierelli ha confidato che il suo sogno sarebbe il Festival di Sanremo.

Oggi Alessandra Pierelli è felice accanto al marito e i figli, ma non nasconde che in Italia è difficile rimettersi in gioco dopo tanti anni: “Amadeus non mi sceglierà mai purtroppo. – ha confessato l’ex corteggiatrice – In Italia è molto difficile rimettersi in gioco dopo tanti anni. Ho fatto molto provini ma non è semplice. Quando sono nati i bambini ho smesso un po’ con tutto. Non mi sono assolutamente pentita, perché sono riuscita a godermi tutti gli attimi della crescita dei miei figli. Ora che sono grandi, se capitasse qualche opportunità, magari a teatro, la valuterei con piacere”.