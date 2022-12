Piccola disavventura per Fedez: il rapper milanese è stato cacciato da un locale. Il fatto è avvenuto a Las Vegas, dopo che l’artista si era presentato in uno dei tanti casinò. Insieme a lui Luis Sal e Andrea Muzii. I tre sono stati allontanati dal luogo per motivi poco chiari, ma andiamo con ordine. A raccontare la disavventura è proprio il meno famoso, Andrea Muzii, campione mondiale di memoria, che, su Instagram, racconta il suo punto di vista.

“Siamo appena stati cacciati dal primo casinò – dice Andrea in un video insieme a Fedez -, è andata bene perché abbiamo vinto parecchio. Arriva il tipo e ci dice di andare via. Però devo dire che dà molta soddisfazione il fatto che le mie capacità intellettuali siano una minaccia per il fatturato di un’impresa miliardaria, mi eccita”. Ma cosa è successo in pratica?

Leggi anche: “Mi girano i c…”. Fedez, anche la sua pazienza ha un limite. Furia di fronte a migliaia di persone





Fedez: il rapper milanese è stato cacciato da un locale

Solo qualche tempo fa, lo stesso Fedez aveva annunciato, in una puntata del podcast Muschio Selvaggio, che avrebbe giocato insieme al campione di poker Dario Sammartino e al campione italiano di memoria Andrea Muzii. Per loro era solo un gioco: l’idea degli artisti era capire quanto tempo ci avrebbero messo i funzionari del casinò a scoprirli e quindi a cacciarli.

Non solo, in un’altra puntata del suo podcast, Fedez aveva precisato che fare questo tipo azioni (non certo illegali) a Las Vegas non è un reato perchè i casinò non sono di proprietà dello Stato. Sicuramente il marito di Chiara Ferragni tornerà sull’accaduto per farci capire bene cosa sia successo e perché. Nel frattempo il papà di leone è tornato in Italia e per capire il tutto sarà necessario aspettare l’uscita della puntata speciale di Muschio Selvaggio.

Per chi non lo sapesse, Andrea Muzii è un ragazzo di 22 anni di Roma che ha una memoria da record. Il ragazzo ha vinto, come dicevamo, i campionati mondiali di memoria, battendo la Cina. Muzii riesce a memorizzare 1122 numeri in un quarto d’ora, 550 carte da poker in dieci minuti e 428 immagini in cinque minuti. Lui stesso in una recente intervista ha detto: “Ammetto di essere portato ma tutti possono ottenere risultati”.

Leggi anche: “Che cifre”. Super attico con palestra e piscina, la nuova casa dei Ferragnez: ecco quanto costa