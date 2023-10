Fedez ricoverato nuovamente, cosa succede. Oggi, lunedì 2 ottobre, soltanto poche ore fa avevamo parlato delle condizioni di salute dell’artista che è stato raggiunto dalla moglie Chiara Ferragni. La situazione non era preoccupante e gli ultimi accertamenti avrebbero dovuto semplicemente confermare la possibilità di uscita dall’ospedale nei prossimi giorni. Tuttavia c’è stato un imprevisto e il rapper ha dovuto ricorrere nuovamente ad una trasfusione di sangue.

A questo punto il quadro cambia e difficilmente Fedez potrà essere dimesso a breve. Come riportato dal Corriere della Sera si è verificato un nuovo episodio di sanguinamento e il cantante è dovuto tornare in sala operatoria. Ricordiamo che l’artista è ricoverato da giovedì nel reparto di chirurgia del Fatebenefratelli di Milano. Era stato lui stesso, dopo alcuni giorni di apprensione, a spiegare: “Due ulcere mi hanno causato un’emorragia interna”.

Fedez e il nuovo ricovero: le sue condizioni di salute

Evidentemente il problema delle ulcere non è stato ancora risolto. Giovedì scorso la corsa in ospedale e la scoperta delle due ulcere alla base del problema, che evidentemente non è ancora del tutto risolto: “Grazie a due trasfusioni di sangue ora sto molto meglio. Ringrazio il personale medico che mi ha letteralmente salvato la vita” aveva scritto sui social. L’artista, però, ha avuto un altro sanguinamento.

Ancora una volta, quindi, Fedez ha dovuto ricorrere ad una trasfusione di sangue. La situazione è costantemente monitorata. In tanti avevano temuto una ricaduta del tumore al pancreas per cui era stato operato nel marzo 2022. In ospedale, nel reparto solventi, c’è anche la moglie Chiara Ferragni che ha interrotto il suo viaggio a Parigi non appena saputo del ricovero.

Il chirurgo che lo ha operato l’anno scorso, Massimo Falconi, direttore della Chirurgia del pancreas e dei trapianti al San Raffaele di Milano, al Corsera aveva spiegato che a Fedez “venne asportata la maggior parte del duodeno, cistifellea, testa del pancreas e un pezzo di intestino, un intervento importante“. Giovedì scorso si è verificato un “evento relativamente raro, un’ulcerazione (una lesione della mucosa intestinale, ndr) che si forma in prossimità dell’anastomosi, ovvero dove noi chirurghi abbiamo cucito, suturato”.

Intanto non si placan le polemiche sul no dei vertici Rai all’ospitata del rapper a Belve. Francesca Fagnani non è riuscita a far cambiare idea ai dirigenti di viale Mazzini. Il perché del no? La tv pubblica parla di “inopportunità” e “soldi”. Ma Fedez sarebbe stato disposto ad andare gratis e in molti pensavno che dietro ci sia una motivazione politica visti i numerosi attacchi di Fedez in passato agli esponenti dell’attuale governo.

