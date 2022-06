“Tutti i prezzi aggiornati”. Federico Fashion Style: quanto costano piega, taglio, colore e trattamenti

Federico Fashion Style, quanto costa farsi i capelli da lui? Questa è indubbiamente una delle domande più ricorrenti che i suoi fan si sono fatti, visto che avrebbero tanta voglia di potersi fare una bellissima acconciatura dal parrucchiere dei vip. E ora il sito Velvet Gossip, spulciando alcune storie Instagram dell’uomo, è riuscito a pubblicare tutti i prezzi legati a questa sua attività. Ovviamente alcuni costi sono davvero monstre e non proprio tutti potrebbero permetterseli.

Dunque, c’è una risposta su Federico Fashion Style e quanto costa farsi i capelli nei suoi saloni. In particolare, sono emersi dettagli sul salone situato nella città di Napoli, anche se in quello situato nella capitale Roma i prezzi non sono molto differenti. L’ex giurato de La pupa e il secchione di Barbara D’Urso fa ovviamente tutto alla luce del sole, quindi è facile rintracciare quanto bisogna sborsare per essere soddisfatti e usufruire quindi delle sue richiestissime prestazioni.





Federico Fashion Style, quanto costa farsi capelli nel suo salone: prezzi

Tantissimi personaggi famosi decidono di contattarlo per farsi molto belli, l’ultima in ordine di tempo Carlotta Dell’Isola che si è recentemente unita in matrimonio con Nello Sorrentino. Ma da Federico Fashion Style quanto costa farsi i capelli quindi? Nel salone di Napoli farsi uno shampoo costa 8 euro, ma se già si sceglie di ritoccarsi il colore deve spendere 55 euro. Per quanto concerne invece il colore completo, servono 120 euro. Ma è sulle extension che i prezzi lievitano sensibilmente.

Per quanto riguarda la fila singola delle extension da fare da Federico Fashion Style, il prezzo è fissato sui 300 euro, ma se c’è volontà di creare una fila intera occorrerà sborsare la bellezza di 1.200 euro. E ci sono anche delle novità: ad esempio a Milano si può effettuare, come spiegato da Velvet Gossip, la procedura Fly to Sky che costa 220 euro che permette di fare delle sezioni delle ciocche e poi di fare delle tinture con dei palloncini. E ora, per chi se lo può permettere, non resta che provare tutto questo.

Federico Fashion Style ha scritto questa didascalia, mentre rendeva super bella Carlotta Dell’Isola: Semplicemente stupenda @carlottadellisola Ho deciso di legare i suoi capelli molto morbidi e suepr romantici perfettamente in linea con il suo abito e ho reso tutto più magico ed eterno grazie a dei piccoli boccioli di rose vere nei suoi capelli! Io direi stupenda voi?.

