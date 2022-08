Giornata indimenticabile per Federica Pellegrini, che ha ricevuto una sorpresa per il suo compleanno dal futuro marito Matteo Giunta. Tra una ventina di giorni convoleranno a nozze, ma lui non ha mai smesso di coccolare l’ex nuotatrice e dimostra il suo grande amore come il primo giorno. Quando tutti hanno visto quella immagine, si sono sciolti e l’avranno riempita non solo di auguri ma anche di complimenti perché al suo fianco ha trovato veramente una persona più che speciale.

Dunque, Federica Pellegrini ha potuto ammirare una super sorpresa per il compleanno da Matteo Giunta. Intanto, recentemente lei si è cimentata nelle vesti di maestra di nuoto per alcuni bambini e questo potrebbe dunque rappresentare il suo futuro. Il ruolo di allenatrice non è da escludere, come è stato possibile intuire dal suo commento: “Prima di questa lezione, la mia prima da sola come maestra (che strano), ho chiesto consiglio a un bravissimo coach il quale mi ha detto solo una cosa: ‘Ricordati che sono bambini’.





Federica Pellegrini, sorpresa di compleanno di Matteo Giunta

Una bellissima storia Instagram è stata pubblicata da Federica Pellegrini, che probabilmente non si aspettava quella stupefacente sorpresa di compleanno. Ma Matteo Giunta ha un animo davvero romantico e lo ha confermato per l’ennesima volta. Da adesso in poi tutte le attenzioni saranno rivolte invece all’imminente matrimonio, che sarà celebrato il prossimo 27 agosto nella città di Venezia. Andiamo a scoprire insieme ora cosa ha regalato Matteo alla sua anima gemella.

Federica Pellegrini è stata sorpresa da Matteo Giunta, autore di un gesto bellissimo in occasione del compleanno di lei. La stessa donna ha postato un’immagine ritraente un meraviglioso mazzo di rose rosse, dolce dono del quasi marito. Occhi a cuoricino per tutti i seguaci della coppia, che non vedono l’ora che possa giungere il fatidico sì. Ovviamente dopo la cerimonia tutti si aspettano subito di vedere le immagini di Federica vestita da sposa e tutti i dettagli inerenti i fiori d’arancio.

Alcune settimane fa l’ex Divina non vuole perderlo di vista neanche per un attimo e per questo motivo ha chiesto aiuto ai follower. “Ragazzi volevo dirvi che il signor Matteo Giunta è in partenza per il suo addio al celibato, quindi mi raccomando, segnalazioni, video… taggatemi se lo vedete, grazieee! Ovviamente ragazzi con tanto di repost quindi impegnatevi, mi raccomando tenetelo d’occhio”. Alle sue spalle, compare però Matteo Giunta che la rimprovera: “Hai finito?”.

