Federica Pellegrini pronta per le nozze: come una sposina alla festa prima del sì

Federica Pellegrini e Matteo Giunta, partito il countdown per il matrimonio più atteso del 2022. Ma intanto la festa prima del Sì. La coppia è già sbarcata a Venezia e, come svelato dal Tg5, la cerimonia si svolgerà sabato 27 agosto nella chiesa di San Zaccaria. Poi sposi e invitati andranno a bordo di una barca su un resort in un’isola vicina.

La coppia ha ufficializzato la relazione solo nell’ultimo anno e dopo la romantica proposta di matrimonio a Verona fino all’ultimo minuto ha sempre mantenuto stretto riserbo circa la data esatta del matrimonio. Ma va detto che da tempo si vociferava fosse in programma il 27 agosto.





Federica Pellegrini festa matrimonio: le foto prima del sì

Ma la sera prima del matrimonio, curato da Enzo Miccio, la festa. Già, i festeggiamenti sono cominciati nelle scorse ore e Federica Pellegrini ha condiviso alcuni momenti tra le Storie di Instagram. Foto e brevi video in barca con gli amici e con il suo Matteo Giunta all’aperitivo organizzato prima del sì.

Prima del matrimonio vero e proprio Federica Pellegrini e Matteo Giunta si sono concessi un aperitivo in barca sulle acque della Laguna. La campionessa di nuoto si è già trasformata in una sposina con un elegante abito total white: per la serata pre-nozze ha infatti sfoggiato un vestito di pizzo bon-ton, un modello con la gonna alla caviglia, maniche lunghe e trasparenze audaci sul corpino.

Tra gli accessori, oltre al suo sorriso raggiante, una clutch bag nera e décolleté a punta color nude. Questo per la festa, ma per il matrimonio? Forse, ma forse, la ‘Divina’ ha scelto una creazione di Armani. A sposarla sarà l’ex parroco di Spinea, che la segue fin da quando era piccola mentre il party vero e proprio si terrà in un resort 5 stelle all’Isola delle Rose, sempre a Venezia, al JW Marriott Venice Resort & Spa.

