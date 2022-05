“Sorpresa! Abbiamo aspettato a dare la notizia perché sono stati 5 mesi davvero duri, ma finalmente possiamo gridarlo al mondo: MAMMA E PAPÀ TI ASPETTANO. La nostra felicità è incontenibile e non vedevamo l’ora di condividerla con voi”. Un annuncio davvero a sorpresa, quello che non a caso è arrivato nel giorno della festa della mamma.

Federica Benincà è incinta: l’ex corteggiatrice di UeD aspetta il primo figlio e l’ha annunciato con un dolcissimo post Instagram. Tra le Storie, poi, la 27enne torinese ed ex di Marco Cartasegna, ha spiegato nei dettagli perché con il fidanzato Ettore Gliozzi hanno aspettato per dare la bella notizia.





Federica Benincà incinta: l’ex di UeD aspetta il primo figlio

Federica Benincà è incinta di 5 mesi e poco dopo la scoperta della dolce attesa ha dovuto attraversare un periodo complicato fatto di riposo forzato e malesseri generali. Ora però la situazione è sotto controllo e lei e il fidanzato calciatore Ettore Gliozzi non possono essere più felici.

Per dare il lieto annuncio Federica Benincà posa insieme al compagno coetaneo (sono entrambi classe 1995) che le bacia il pancino. Ma i fan dovranno aspettare ancora un po’ per sapere se la coppia, insieme dal 2018, appenderà sul portone di casa un fiocco azzurro o un fiocco rosa. Il sesso del loro primo bebè non è ancora stato rivelato.

Come i fan di Federica Benincà ricorderanno bene, lei è sbarcata nel programma nel 2016, con i tronisti Luca Onestini e Marco Cartasegna. Quest’ultimo alla fine del suo percorso la scelse ma la loro relazione durò pochissimi, una manciata di settimane. Poi lei ha avuto una storia con il calciatore Alberto Rosa Gastaldo e infine l’incontro con l’uomo che la renderà presto mamma.

