Fabrizio Pregliasco si sposa. Il famoso virologo che in tante occasioni abbiamo ascoltato dare consigli e fare previsioni durante la pandemia da Coronavirus ha annunciato il lieto evento a Rai Radio 1, ospite di “Un giorno da pecora”. Il professore, parlando con i conduttori Giorgio Lauro e Geppi Cucciari, ha fatto sapere di avere l’intenzione di convolare a nozze con la storica compagna. I due stanno insieme da 20 anni, ma di chi si tratta?

Fabrizio Pregliasco sposerà Carolina Pellegrini, la sua fidanzata da oltre 20 anni. E pensare che anche la proposta di matrimonio il virologo l’aveva fatta durante una diretta del programma. Insomma per Pregliasco “Un giorno da pecora” deve essere proprio l’ambiente giusto per far sapere a tutti i suoi propositi sulla sua vita sentimentale. Il virologo ha fatto sapere anche quando intende sposarsi.

La proposta di Fabrizio Pregliasco e la risposta della compagna

Proprio poco tempo fa Fabrizio Pregliasco aveva fatto la proposta alla compagna Carolina Pellegrini in diretta a “Un giorno da pecora”, dando vita ad un simpatico siparietto: “È ora di sposarci, sei una donna straordinaria e siamo insieme da vent’anni. Vivere insieme a te è un grande regalo. Carolina, mi vuoi sposare?“, chiese il virologo. La donna intervenne in diretta e rispose sorpresa: “Non me lo aspettavo, io però dico di sì, lo sposo. Ma non deve fare più il birichino, deve dormire di più, mangiare meglio, non è più un ragazzino”.

Per Fabrizio Pregliasco negli ultimi giorni è arrivato il risultato deludente delle elezioni: si era infatti candidato col centrosinistra alla Regione Lombardia, ma non è stato eletto. D’altra parte la politica è di casa, Carolina Pellegrini è un volto noto del centrodestra milanese. La compagna e futura sposa del virologo è stata sia consigliera che assessore regionale alla famiglia con la giunta Formigoni.

A “Un giorno da pecora” Fabrizio Pregliasco ha annunciato: “Entro l’anno io e Carolina ci sposeremo. Diciamo che potremmo farlo in autunno, ad ottobre o al massimo a novembre”. La sua compagna storica, Carolina Pellegrini, oltre all’attività politica è sempre stata attiva nel terzo settore. Laureata in lettere moderne oggi è insegnante in una scuola dell’hinterland di Milano. È inoltre una formatrice sulle tematiche di genere e sulle politiche attive del lavoro.

