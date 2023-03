GF Vip, le parole di Matteo Diamante sull’ex Nikita Pelizon. Più volte i fan dell’influencer hanno messo in evidenza come la gieffina sia stata spesso e volentieri vittima di atteggiamenti e comportamenti al limite del bullismo dentro la Casa. Se ne è accorto anche Matteo Diamante, suo ex fidanzato, che da quando è entrato ha cercato di difendere Nikita dalle ‘grinfie’ degli altri inquilini. In tanti hanno sperato che tra i due potesse riaccendersi la scintilla.

Effettivamente Matteo Diamante ha usato parole dolci nei confronti di Nikita Pelizon: “Incomincio già a stare male in questo momento, la guardo e mi vengono i brividi. Vorrei mettere uno scotch davanti alle telecamere, la vedo con occhi diversi. Voglio per la prima volta ascoltarla, cercare di starle vicino il più possibile e godermela, non mi sto facendo pressione e non voglio rovinare il suo percorso. Non sono qui per questo motivo”. Infatti alla fine non è successo nulla tra i due.

Leggi anche: “Io e Matteo Diamante…”. Nikita Pelizon, non è più un segreto: la confessione bomba al GF Vip 7





Matteo Diamante parla di Nikita e di quello che è successo al GF Vip

Appena uscito dalla Casa del GF Vip 7 Matteo Diamante ha voluto precisare alcuni concetti su un lungo post Instagram. L’ex gieffino ha scritto: “Gente che confabula contro di lei sotto le coperte o a microfoni spenti, insulti e piccole cattiverie di ogni tipo. Ho sentito chiamarla diversa solo perché crede negli angeli, emarginata solo perché è sempre positiva e felice”.

Matteo Diamante ha fatto capire che la situazione per Nikita è stata davvero difficile dentro la Casa: “Lei mi diceva sempre che il ruolo di vittima non le è mai piaciuto, ma psicologicamente è difficile stare in silenzio di fronte a tutto questo, che era stanca e stufa di quella cattiveria. Con il mio ingresso tutto è andato a calare ovviamente, ho scelto di prendermi il fango per lei o anche condividerlo, […] ma non vi nego che spesso mi crollava davanti e dovevo tirarla su”.

“Non è scema, vedeva tutto” ha chiarito Matteo Diamante, che poi ha concluso: “Ad oggi sono cinque mesi che ne subisce di ogni, sentirsi chiamare falsa solo perché dice la verità mi faceva sempre irritare, calcolando che è l’unica che non portava rancore e tendeva la mano a tutti e aveva sempre una parola carina per chi vedeva giù. Può piacere o non piacere, ma rimane pur sempre una donna e una persona meravigliosa. Punto”.

“Sto male anche io”. Allarme salute al GF Vip 7, problemi intimi per un altro concorrente