Fabrizio Corona sul ‘caso’ dell’amante di Alessandro Basciano. Le pagine di gossip negli ultimi giorni non parlano di altro se non di questo: il presunto tradimento di Basciano verso Sophie Codegoni. La neo-mamma ha raccontato tutti i dettagli della vicenda davanti alle telecamere di Verissimo. Una doccia fredda per molti che la credevano in una relazione colma di sicurezze e di felicità. “Qui pochi mesi fa ho raccontato il mio amore con Alessandro. Adesso è tosta e dura. Cerco di essere forte per la bimba. Da un mesetto non andavano bene le cose”, ha esordito Sophie.

Fabrizio Corona sulla presunta amante di Alessandro Basciano, lo scoop continua. “Ho deciso di chiudere la relazione cinque giorni fa. Questo dopo tante cose che giustificavo. La crisi è partita da una chat tra lui e la sua ex. Era una chat ambigua. Io ho preso e sono andata a Milano dicendo che non mi fidavo più. Ricevevo tante segnalazioni di tradimenti. Già quando ero in gravidanza. Lui è molto bravo a raccontare la sua verità. Lui mi diceva ‘tu sei sbagliata, non sei una brava donna, non sei una brava mamma perché rovini la famiglia perché credi agli altri’. C’era mancanza di rispetto anche su altri punti”.

Leggi anche: “Piantala, o racconto cosa le hai fatto”. Nuove accuse contro Alessandro Basciano: “Comportati da uomo”





Fabrizio Corona sulla presunta amante di Alessandro Basciano, lo scoop continua: fuori il nome

Dal canto suo Alessandro Basciano non ha certo tardato a replicare alle accuse dell’ex. “Appena ci sarà il momento giusto – ha scritto Alessandro Basciano – dirò tutta la verità. E lì saranno ca**i amari per tutti quanti. Questo è poco ma sicuro”, sono state le sue parole. E adesso sul presunto tradimento di Basciano, Fabrizio Corona fa emergere ulteriori dettagli in particolar modo in merito alla misteriosa ragazza con la quale Basciano avrebbe trascorso la vacanza a Ibiza.

Lo scoop sarebbe stato riportato sul sito di Corona, Dilinger News: fuori il nome dunque ed è quello di Erijona Sulejmani, ex fidanzata di Blerim Dzemaili con cui ha dato alla luce Luan nel 2015. “Sophie Codegoni si è aperta con Silvia Toffanin in una versione molto commossa e diversa rispetto a quella che siamo abituati a vedere sui social. Ha detto chiaramente di essere stata tradita e di sapere che la ragazza sia l’ex fidanzata di Basciano che noi presumiamo sia Erjona Sulejmani”, si legge sul sito di Corona.

E come se non bastasse, dopo lo scoop di Fabrizio Corona, la diretta interessata ha colto la palla al balzo per dire la sua: “Mi dispiace per Corona che sia rimasto indietro di due anni con i tempi, ma nella vita non sono recidiva, soprattutto con gli sbagli! Prima di inventare ca**ate per favore informatevi e non mettete la gente dentro a questo circo. Grazie”.