Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, interviene l’ex GF Guendalina Canessa. Negli ultimi giorni non si è parlato d’altro: la fine della storia tra l’ex tronista di UeD e il deejay è sulla bocca di tutti. Sophie ha lanciato pesanti accuse di tradimenti, bugie e manipolazioni all’ex fidanzato e quest’ultimo ha risposto con toni molto duri: “Per la cattiveria inaudita e di grande fantasia adottata nei miei confronti e di basso livello per una persona che tra le varie cose ha un comune legame con me è la nostra bimba di 5 mesi”.

Ancora: “Appena ci sarà il momento giusto – ha scritto Alessandro Basciano – dirò tutta la verità. E lì saranno ca**i amari per tutti quanti. Questo è poco ma sicuro”. In seguito diversi vip sono intervenuti per dire la loro. Come l’amico di Basciano Gianluca Costantino che ha voluto spiegare come le voci sul suo conto e la fidanzata – una storia inventata per coprire l’amico – non siano vere. Adesso, però, è un’altra vecchia conoscenza del Grande Fratello a dire la sua su tutta questa vicenda.

Guendalina Canessa attacca Alessandro Basciano

“Ah lei cattiveria???? Lei????? – dice Guendalina Canessa dopo la replica di Alessandro Basciano alle accuse di Sophie Codegoni – Tu puoi fare solo una cosa: chiedere scusa a questa ragazza stupenda e non fomentare più niente!! Fallo almeno per la vostra bambina. Se sei uomo”. Di fronte a queste parole Alessandro ancora una volta non è rimasto in silenzio e ha replicato: “Falla finita che parli sempre a caso e non sai nulla poi le scuse me le vieni a fare te”.

Nel frattempo pare proprio che Alessandro Basciano voglia dimostrare la sua ‘innocenza’. Lui sostiene di non aver mai tradito Sophie Codegoni e farà vedere a tutti le prove. Vuole replicare alle accuse dell’ex. Ma certo è che il rapporto sembra irrimediabilmente compromesso dopo le accuse reciproche. Anche perché Sophie sostiene di avere foto e video di Alessandro con un’altra ragazza. Che secondo alcuni fan di Sophie potrebbe essere un’amica di Gianluca Costantino. Il quale però ha smentito tutto.

Guendalina sostiene che Sophie sia stata costretta a vivere con un uomo che non conosceva. Insomma sembra proprio che la storia tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni sia finita nel peggiore dei modi. Accuse reciproche, bugie, tradimenti, un gran caos per la fine di una relazione iniziata nel 2021 al Grande Fratello Vip. Il deejay aveva fatto la proposta di matrimonio direttamente sul red carpet del Festival di Venezia. Poi la nascita della figlia, Celine Blue. Che oggi ha 5 mesi. E due genitori separati.

