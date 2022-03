“Baci e selfie”. Fabrizio Corona e l’ex concorrente del GF Vip, occhi puntati sulla ‘strana coppia’

Fabrizio Corona non smette mai di sorprendere e anche qualche ora fa è stato beccato insieme ad una donna inaspettata. L’ex re dei paparazzi ha trascorso infatti una giornata meravigliosa in compagnia di un’ex concorrente del ‘GF Vip’. Ed è stata proprio quest’ultima a certificare questo incontro con alcune storie, postate sul social network Instagram. E si è anche scoperta la location in cui si sono immortalati e soprattutto cosa hanno fatto nell’arco del giorno. Corona è sempre assoluto protagonista.

Fabrizio Corona ha parlato nei giorni scorsi di Sophie Codegoni: “La nostra storia è imparagonabile. Stare con me è come andare all’università e frequentare, nello stesso tempo, un master in comunicazione, in sesso e tutto il resto. Se eravamo innamorati? Lei sì. Se mi pensa ancora? Non le è passata. Ci rivedremo fra poco, lavora con me, la rappresento e ho molte idee per lei. Sophie è una ragazza sicura, sveglia e aperta, che ha già una forte indipendenza economica e ha fatto diverse esperienze”.

Sui social i fan di Fabrizio Corona e dell’ex vippona hanno assistito a questa coppia clamorosa e inedita. Ovviamente non stiamo parlando sicuramente di una relazione sentimentale, ma in pochi si aspettavano questa vicinanza tra i due personaggi. Si sono anche scambiati dei baci sulla guancia e hanno scattato diversi selfie per mostrare ai follower l’avvenuto incontro. Sono stati in Calabria, esattamente a Cetraro (Cosenza), e hanno fatto una bellissima visita in tutta la città calabrese.





Dunque, Fabrizio Corona ha passato una bellissima giornata insieme alla showgirl Valeria Marini. Oltre ad aver visitato il porto di Cetraro, i due si sono concessi ai loro fan, che li hanno ‘accerchiati’ positivamente. E hanno preannunciato che organizzeranno lì eventi importanti e quindi potremmo vederli in coppia anche in futuro. Non resta che attendere ulteriori informazioni su questa collaborazione lavorativa. Intanto, però, hanno dato un assaggio di quello che potrebbero fare.

Lo scorso mese di febbraio Valeria Marini è stata eliminata dal ‘GF Vip’. Dopo aver chiesto ai vipponi chi avrebbero voluto vedere fuori, è arrivata la tanto attesa busta. Il primo concorrente a salvarsi è stato Davide (24%), poi Federica (20%) e infine Jessica (41%). Il pubblico ha quindi deciso di mandare a casa Valeria Marini e Giacomo Urtis (15% di preferenze) entrati e usciti come unico concorrente.