Claudia Motta è stata ospite della trasmissione radio Lo zoo di 105 e ha spiegato di avere rotto col fidanzato, lo chef Simone Rugiati. A lanciare le voci di crisi si avevano pensato la pagina Instagram The Pipol Gossip e Deianira Marzano, che aveva parlato del corteggiamento da parte di un imprenditore. Poi la foto pubblicata dallo chef, un chiaro messaggio al terzo incomodo della coppia.

Claudia Motta e Simone Rugiati si sono lasciati

Nella foto si vedeva una confezione di una salsa con degli insetti poggiati sopra e la frase ”Questo sei tu Giorgio“. Sempre Deianira Marzano sui social aveva svelato l’identità di Giorgio. “Pare sia Giorgio Pasotti colui che strappato dalle braccia di Simone Rugiati il suo ‘angelo’, Claudia Motta”, aveva scritto l’influencer. Giorgio Pasotti è un famoso attore, noto per aver fatto parte del cast di film e serie tv.

Nelle ultime ore, l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi 2023 è stata ospite dello Zoo di 105, trasmissione radio di cui fanno parte i naufraghi Marco Mazzoli e Paolo Noise, che ha lascito lunedì 22 maggio per problemi di salute. Durante l’intervista è stato chiesto a Claudia Motta se fosse ancora fidanzata con lo chef Simone Rugiati.

“Non ho capito dalle notizie che ci sono in giro se sei ancora fidanzata. Sei ancora fidanzata?”, ha chiesto il conduttore. Claudia Motta, tornata in Italia dall’Honduras dopo un infortunio, ha confermato la rottura. “È la prima volta che dici che non sei più fidanzata? È uno scoop per lo Zoo?”, la risposta del conduttore. “Sì è uno scoop per lo Zoo, ma credo che si fosse capito”, ha quindi confermato nuovamente l’ex naufraga.