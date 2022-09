“Quella bast***”. La vacanza della vip finisce malissimo: in ospedale dopo l’aggressione di una scimmia

Tra le protagoniste dell’ultima edizione de La Pupa e il Secchione c’è Emy Buono. Durante lo show condotto da Barbara D’Urso ha conosciuto Denis Dosio e attualmente i due sono fidanzati. Una relazione che, secondo quanto abbiamo visto dai social, sembra proseguire al meglio. Lei è spesso intervenuta in difesa del suo fidanzato e a Pipol Gossip ha rivelato di trovarsi molto bene accanto all‘influencer: “Io e lui siamo identici! Siamo una coppia perfetta”.

Eppure quest’estate i due hanno trascorso un periodo di vacanze separati: Denis Dosio a Cuba, Emy Buono è stata avvistata in discoteca in compagnia di Davide Moccia, tiktoker da 4milioni di fan. Una distanza che ha fatto ipotizzare ad un possibile periodo di crisi tra i due protagonisti de La Pupa e il Secchione. In realtà non sarebbe successo nulla e si tratterebbe solo di voci. Anche perché nelle ultime ore Emy Buono e Denis Dosio stanno trascorrendo una vacanza insieme a Bali.





Emy Buono morsa da una scimmia: i segni sul braccio dell’ex Pupa

Vacanza che per la ragazza stava trasformandosi in un incubo. Infatti come lei stessa ha documentato sui social è finita in ospedale: “Sono riuscita a finire in ospedale anche a Bali!”, ha detto con il sorriso Emy Buono, una volta passata la paura. Lo spavento, però, non è stato da poco: mentre stavano scoprendo la città, visitando uno dei posti in cui si trovano le scimmie, animale tipico di quelle zone, Emy Buono è stata aggredita e morsa su un braccio.

“Io volevo bene alle scimmie, adesso no! Mi ha massacrata”, ha raccontato l’ex pupa Emy Buono, che stava facendo una foto e proprio in quel momento è stata aggredita dalla scimmia, che le è saltata addosso mordendole il braccio. La ragazza e Denis Dosio si sono recati subito in ospedale, dove Emy Buono è stata medicata ed è stata sottoposta anche alla vaccinazione contro il tetano, che dovrà ripetere anche tra qualche giorno.

Sempre dalle storie di Instagram si note come Emy Buono sia riuscita a lasciare l’ospedale in compagnia di Denis Dosio e sia riuscita a tirare un sospiro di sollievo dopo lo spavento. Ma ha confessato che non c’è stato molto da ridere, anzi: si è molto impaurita e ha spiegato che questo episodio non lo dimenticherà facilmente: “L’ho presa a ridere, ma mi sono veramente spaventata! Ho vissuto momenti di terrore che non scorderò mai!”.

