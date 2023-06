Emma Marrone, nuovo flirt in vista? L’ultima volta che vi avevamo parlato della cantante, nata a Firenze ma di origini salentine, era stato in occasione della tappa messinese del Tezenis Summer Festival. L’evento in diretta nazionale sul canale 66 (Radio 105) ha raccolto una folla incredibile già dal primo pomeriggio. L’artista ha dovuto, però, interrompere il concerto: “Stop, fermi, fermi, fermi…” ha detto all’improvviso.

Tutto a causa di un malore: “C’è qualcuno che si sente male, fermi. I ragazzi mi chiedevano di fermare. Può venire qualcuno? Ragazzi stanno arrivando… allargatevi, fate spazio” ha detto Emma Marrone. Sulla cantante fioccano sempre le indiscrezioni e il gossip, ma stavolta ce n’è uno che riguarda un suo collega. I due cantanti sono stati pizzicati insieme nella jacuzzi mentre sono co-autori di un nuovo singolo che sta infiammando il pubblico.

Emma Marrone e Tony Effe, il gossip dell’estate

Emma Marrone e Tony Effe stanno promuovendo il loro nuovo singolo “Taxi sulla Luna”. Fin qui nulla di strano. Il fatto è che i due stanno trascorrendo parecchio tempo insieme. Ma non solo per motivi di lavoro. Sembra infatti che tra i due stia nascendo qualcosa, almeno stando alle voci che circolano in queste ore. Voci, va detto, alimentati dagli stessi artisti che hanno diffuso un video inequivocabile.

Nel video si vedono Emma Marron e Tony Effe insieme in una piscina mentre fanno il bagno insieme. E sembra che ci sia anche una certa sintonia, tanto che subito sono fioccati i commenti. Tony fa: “Piscinetta con Emma, ragazzi, mi raccomando continuate tutti quanti a stremmare…”. L’artista invita i fan a continuare a visualizzare il nuovo singolo poi Emma dice “grazie” e manda un bacio subito imitata dal collega.

questi chiavano di brutto ve lo dico io pic.twitter.com/3LoglmkQbs — A🎡 (@vivoinparanoia) June 19, 2023

Ce n’è abbastanza per far scatenare i gossippari e i fan. Anche se al momento, lo dobbiamo dire, non ci sono assolutamente conferme da parte dei diretti interessati. Anzi, c’è pure chi sostiene che questi atteggiamenti potrebbero essere solo una mossa di marketing per creare interesse attorno alla canzone. O magari non c’è niente più che un bel feeling. Chi può dirlo? Per ora c’è solo la voce, chissà che prima o poi non arrivino croccanti conferme in tal senso…

