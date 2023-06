Anche Emma Marrone al Tezenis Summer Festival che ha fatto tappa il 16 giugno 2023 a Messina. Dopo la prima a Rimini, ben 25mila persone hanno affollato piazza Duomo per vedere dal vivo gli artisti più amati. Un successo incredibile per la manifestazione itinerante promossa da Radio 105 e Friends&Partners, giunta all’ottava edizione. L’evento in diretta nazionale sul canale 66 (Radio 105) ha raccolto una folla incredibile già dal primo pomeriggio. La serata si è aperta con un dj set dell’emittente e, condotta in diretta radiofonica e televisiva da Mariasole Pollio e Rebecca Staffelli, ha visto alternarsi sul palco artisti noti e giovani promesse.

Hanno aperto le danze Lorenzo Fragola e Mameli con “Testa x aria”, seguiti da Cioffi. A seguire Leo Gassman, Silent Bob & Sick Budd, un medley dei successi di Emma Marrone e Mr.Rain con tre brani tra cui la sanremese “Supereroi”. Ancora, sul palco si sono alternati Benji e i Finley, Irama che ha chiuso lo spettacolo con Rkomi, Elettra Lamborghini, Myss Keta e Rocco Hunt.

“Stop!”: Emma Marrone ferma il concerto

Come detto al Tezenis Summer Festival a Messina anche Emma Marrone. Che a un certo punto della performance ha interrotto tutto. “Stop, fermi, fermi, fermi…”, si sente bene nei video poi pubblicati su Twitter da chi ha seguito il live. La cantante salentina ha poi chiesto l’intervento dei soccorsi dopo aver fermato la musica.

“C’è qualcuno che si sente male, fermi. I ragazzi mi chiedevano di fermare. Può venire qualcuno? Ragazzi stanno arrivando… allargatevi, fate spazio”, ha continuato dal palco di piazza Duomo Emma Marrone dopo aver stoppato immediatamente l’esibizione.

. @MarroneEmma che ferma l’esibizione perché una persona nel pubblico si sente male 😭❤️#TezenisSummerFestival pic.twitter.com/Xt3vOO1YfY — giuseppe 🌍 (@princesadoidaa) June 16, 2023

Non è la prima volta che succede. Lo scorso anno al concerto ‘Una. Nessuna. Centomila’ di Campovolo, a Reggio Emilia, una persona del pubblico si è sentita male proprio mentre si esibiva. E in quell’occasione ha fermato l’esibizione per permettere all’ambulanza di passare: “Ragazzi, date una mano alla sicurezza” ha detto, mentre riceveva gli applausi e i complimenti dei presenti. Poi si è sporta dal palco e ha portato una bottiglietta d’acqua, prima di tornare verso il microfono e riprendere.