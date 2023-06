Grave incidente a Cagliari poco dopo le 13.30 di oggi 20 giugno, agghiaccianti le immagini che stanno facendo ora il giro della rete. A riportare la notizia è l’Unione Sarda che scrive come sul posto siano intervenuti i Vigili del fuoco e la Polizia municipale oltre ai soccorritori del 118 con un’ambulanza. Il traffico è andato in tilt e tutta la viabilità cittadina che, proprio in questi giorni, sta vedendo aumentare il suo flusso normale per via dell’arrivo di tanti turisti.

L’incidente, nello specifico, si è verificato sotto il cavalcavia di via Amerigo Vespucci, vicino ai parcheggi dell’ex stadio Sant’Elia. Sembra che alla base dell’incidente ci sia una disattenzione del conducente che potrebbe non esserci accorto dei cartelli che segnalavano l’altezza di un ponte e calcolato male le misure. Il pullman ha provato a passare sotto al cavalcavia di via Ferrara, senza riuscirci.





Cagliari, incidente nei pressi del porto: bus ‘decapitato’

Fortunatamente all’interno del mezzo non c’era nessuno oltre al conducente che è rimasto illeso con la postazione di guida più in basso rispetto alla zona destinata ai passeggeri. Quella dei sedili è la parte andata distrutta. La Polizia locale del capoluogo sardo si è occupata dei rilievi di questo spettacolare incidente, che avrebbe potuto avere conseguenze tragiche.

Come tragica poteva essere quello dello scorso maggio sempre nell’area del cagliaritano, teatro di incidenti con protagonisti i pullman. Anche i quell’occasione fondamentale fu il caso quando l’autista alla guida del mezzo era stato colto da un malore a Quarto. Il mezzo aveva travolto due semafori, rischiando di fare una strage se sul ciglio della strada ci fossero state delle persone.

La tragedia sfiorata per l’autista si era conclusa tra paura e ansia: per lui solo qualche escoriazione. Sul posto si sono immediatamente recati i sanitari del 118. L’autista era stato trasportato al Pronto soccorso per accertamenti. Sul posto, oltre ai tecnici del Ctm, anche i vigili del fuoco e la polizia locale di Quartu.