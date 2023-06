Emma Marrone e Stefano De Martino, cosa è successo tra i due? Nella giornata dei festeggiamenti per il terzo scudetto del Napoli su Rai2 è andato in onda, ieri domenica 4 giugno, uno speciale condotto dall’ex ballerino di Amici. Con grande sorpresa tra gli ospiti c’è stata anche la cantante con la quale Stefano ha avuto una relazione. In seguito De Martino ha conosciuto Belen Rodriguez e dunque la storia con Emma è naufragata.

C’era grande curiosità di vedere cosa sarebbe accaduto tra Emma Marrone, che tra l’altro ha da poco perso l’amato papà, e Stefano De Martino. Uno sguardo, una parola, magari un abbraccio o un bacio. Ma molti sono rimasti delusi. Lo show celebrato allo stadio “Diego Armando Maradona” è stata l’occasione per tributare il giusto riconoscimento allo straordinario Napoli di mister Spalletti e capitan Di Lorenzo. Ma molti hanno notato l’indifferenza con cui Emma Marrone ha lasciato il palco senza salutare Stefano De Martino…

Emma Marrone spiega cosa è successo sul palco con Stefano

Molti hanno notato che, appena terminata la performance, Emma Marrone è andata via gridando: “Grazie, grazie! Forza Napoli sempre”. Ma non ha salutato l’ex fidanzato Stefano De Martino. Eppure i rapporti tra i due sono tornati sereni dopo la rottura che risale ai tempi di Amici. Cosa è accaduto allora sul palco? La cantante ha voluto chiarire la situazione dopo che il suo comportamento ha finito per creare un vero e proprio ‘caso’.

“Buongiorno a tutti – dice Emma Marrone nel video di spiegazione pubblicato in una story su Instagram – ieri è stato meraviglioso, un’esperienza incredibile, un’energia stupenda… Mi dispiace solo che stamattina sto leggendo degli articoli che mi fanno abbastanza ridere. E mi dispiace perché in realtà non c’è nessun gelo. Anzi Stefano è stato bravissimo. Ha tenuto una serata in mezzo a 50mila persone straordinarie, sono tanto orgogliosa di lui”.

emma marrone tu sei una grandissima donna pic.twitter.com/U4s1YDjimA — ilaria☁️ (@ilavch) June 5, 2023

Poi Emma Marrone, che ha lasciato il palco proprio mentre dietro di lei stava arrivando Stefano De Martino, ha aggiunto: “Avevo gli in ear (gli auricolari, ndr) e io non l’ho sentito neanche parlare dietro di me. Quindi vi volevo tranquillizzare che non c’è nessun gelo. Non sono scappata da nessuna parte perché io non scappo mai e non scappo da una persona alla quale voglio un mondo di bene e della quale sono orgogliosa. Quindi state sereni che va tutto a posto. Baci baci”.

