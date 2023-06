Emma Marrone, la notizia fa il giro del web. Un evento che ha attratto numerosissimi fan quello in diretta Rai 2 dallo stadio Diego Armando Maradona di Napoli nel corso dei festeggiamenti in onore della squadra partenopea che ha conquistato il titolo di campione d’Italia. Al centro della scena la cantante salentina che si è esibita sulle note di Napol’é di Pino Daniele dopo la premiazione. Dopo l’esibizione, però, è accaduto qualcosa di strano che ha decisamente lasciato senza parole i presenti. Il dibattito non poteva che riversarsi anche sui social.

Emma Marrone in fuga dopo l’esibizione per la festa in onore dello scudetto del Napoli. L’evento è stato trasmesso in diretta su Rai Due dallo stadio Maradona e ha visto alla guida del timone Stefano De Martino. Ma poco dopo l’esibizione della cantante sulle note dell’iconico brano di Pino Daniele, Napul’é, Emma Marrone ha voluto lasciare di fretta e furia il palcoscenico. Un gesto che avrebbe insospettito molti utenti che hanno dunque riversato il dibattito sui social.

Emma Marrone in fuga dopo l’esibizione per la festa in onore dello scudetto del Napoli: “Via da Stefano…”

Questi alcuni commenti degli utenti in seguito alla ‘fuga’ della Marrone: “Emma è stata scortese a scappare via senza neanche voltarsi per salutare, Stefano ha anche urlato il suo nome per far fare l’applauso al pubblico”, e ancora: “Mia mamma che “MA EMMA È SCAPPATA? DOVE STA?” NO RAGA, LEI CI STA ANCORA PENSANDO”, “Ma Emma che scappa? Ho bisogno di sentire pareri subito”, “Raga vi prego, ma Emma a fine esibizione se n’è scappata”, “Emma che schifa Stefano. Regina”, “Emma se ne è andata subito, pure senza salutarlo (Forse per rispettare i tempi)”, “Lei è letteralmente scappata la regina”.

Insomma, il quadro della situazione sembra essere molto chiaro a detta dei fan che hanno assistito alla scena in diretta tv. Si ricorda infatti che Emma Marrone e Stefano De Martino hanno condiviso una storia d’amore iniziata tra i banchi di scuola di Amici fino a quando il conduttore, all’epoca ballerino professionista, ha incrociato lo sguardo con quello di Belen Rodriguez innamorandosi perdutamente.

Nonostante siano trascorsi molti anni da allora, i fan continuano dunque a sospettare che la cantante possa ancora essere invaghita di Stefano, ma è importante sottolineare che si tratta solo di pettegolezzi privi di fondatezza. I due ex fidanzati non hanno mai nascosto di nutrire ad oggi un sentimento di affetto e di stima reciproca che nulla avrebbe a che vedere con l’amore.