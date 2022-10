Parole molto commoventi quelle di Emma Marrone, che è tornata a parlare della morte del padre. A inizio settembre la cantante salentina ha dovuto fare i conti con il terribile lutto, che le ha ovviamente stravolto la sua esistenza. Subito dopo il decesso del genitore, aveva postato un video di ringraziamenti e di repliche a coloro che parlavano di morte dovuta al vaccino, smentita categoricamente. Ma solo adesso è stata in grado di svelare cosa è successo negli ultimi mesi di vita di Rosario Marrone.

Emma Marrone è rimasta colpita dalla morte del padre in maniera devastante. Ma a fine settembre c’è stata fortunatamente una gioia familiare. Il fratello di Emma Marrone è diventato vigile del fuoco e ha fatto il giuramento. Presenti ovviamente la cantante e la loro madre, che lo hanno supportato in questo momento importante della sua vita. Avrebbe voluto al suo fianco anche papà Rosario, ma purtroppo il destino glielo ha impedito. E Francesco ha commentato: “Ho gridato con tutte le mie forze affinché ti arrivasse la mia voce”.

Emma Marrone e la morte del padre: “Gli ultimi mesi vissuti con lui”

In occasione di un momento sicuramente storico della sua vita professionale, visto che è stata alla Festa del Cinema della capitale Roma dopo aver debuttato come attrice nel film Il ritorno, Emma Marrone si è soffermata sulla morte del padre Rosario, raccontando l’ultimo difficilissimo periodo trascorso insieme. Ma si è anche concentrata sulla sua adorata mamma: “Mi ha insegnato a prendermi cura di me più internamente che esternamente, lei è una donna pratica che si è dedicata interamente a noi facendo tanti sacrifici”.

Emma ha continuato così il suo pensiero sulla madre: “Lei è la mamma più bella del mondo”. Mentre tornando a parlarvi del decesso di Rosario Marrone, l’artista pugliese ha confessato comunque di aver avuto la fortuna di stargli vicino negli ultimi momenti: “Quando giravo il film era già ammalato. Ringrazio tutte le persone sul set che mi hanno aiutato. Ho avuto la possibilità a un certo punto di dire arrivederci e grazie per andare da lui. Mi sono potuta permettere di passare con lui gli ultimi mesi fianco a fianco fino alla fine”.

Rosario Marrone è scomparso all’età di 66 anni, dopo aver lottato strenuamente contro la leucemia, che alla fine lo ha purtroppo sconfitto. Ad annunciare per primi il decesso del papà di Emma era stato il comune di Aradeo: “Ricordiamo Rosario per il suo impegno nella nostra comunità come uomo di politica”.