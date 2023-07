Emma Marrone, la replica alla dura offesa. La cantante salentina di recente è stata tirata in ballo in vista della nuova stagione di Amici. Tra le ipotesi c’è infatti la sua partecipazione al talent show nel ruolo di professoressa, insieme ad altri due nomi vip, quello di Alessandra Amoroso e di Elena D’Amario. Ma in attesa di scoprire se questa è solo una voce di corridoio o meno, nelle ultime ore si apprende anche a un acceso botta e risposta tra la cantante e un hater.

Emma Marrone risponde alla dura offesa. Tutti amano la sua voce calda e forte, tutti non fanno che apprezzare nella cantante la determinazione nel portare avanti sempre i propri sogni, soprattutto quando la vita concede un basso colpo. E davanti agli attacchi gratuiti, Emma non fa che ribadire questo aspetto, consapevole che talvolta il mondo dei vip può essere duramente preso di mira.

Emma Marrone risponde alla dura offesa: il messaggio sotto gli occhi di tutti

Tutto ha avuto inizio quando, proprio sulla fanpage dedicata alla Marrone, è apparso un video dell’esibizione su TikTok con protagonista proprio la cantante. Purtroppo, come spesso accade in questi casi, non tutti i commenti sono stati positivi. A colpire nel segno le parole di una signora che non è andata troppo per le leggere: “Emma tra poco spacca il palco se continua così…”, riferendosi alla forma o all’impeto fisico.

Di tutta risposta, Emma Marrone non ha di certo esitato nel rendere pubblico il messaggio attraverso il proprio profilo Instagram, pubblicando il commento della signora e anche quello che ha pensato a riguardo dopo il duro attacco. Queste le parole della cantante salentina: “Buongiorno dal Medioevo…Per la signora Claudia io spacco il palco per il mio peso…Togliete i social a questa gente di mer**…”.

“Fai schifo Claudia…Immensamente schifo…”. Insomma, Emma Marrone non si fa di certo ‘spezzare’ dalle critiche e anzi la cantante sta vivendo un periodo abbastanza florido. Infatti Emma Marrone infatti di recente ha ricevuto in premio due dischi d’oro con i brani Mezzo Mondo e Taxi sulla luna in collaborazione con il rapper Tony Effe.