Momento straordinario per Emma Marrone, che ha ricevuto una doppia splendida notizia. E una volta che le hanno comunicato tutto è partita la festa, sia sua che dei suoi fan. La comunicazione l’ha raggiunta, mentre si stava godendo delle vacanze da sogno in questi giorni caldissimi di luglio. Ovviamente gli amici che sono con la cantante si saranno congratulati con lei e nelle prossime ore potrebbero festeggiarla con ancora maggiore vigore.

Meno di un mese fa, ben prima che Emma Marrone sapesse questa doppia notizia, a far discutere è stato un filmato. Nel video, registrato mentre si trova sul palco, la cantante viene inseguita da un’ape e la sua reazione ha divertito molto il web. L’artista salentina cerca di divincolarsi e di fuggire dall’ape che la insegue. Come detto, la scenetta ha fatto divertite gli utenti del web perché molti sono a conoscenza della sua fobia per gli insetti.

Emma Marrone, arriva una doppia bellissima notizia

Emma Marrone è in vacanza nelle isole Ponziano, precisamente a Palmarola. Ma attraverso il suo profilo Instagram ufficiale l’artista ha dato questa doppia notizia sensazionale. E proprio sopra una barca ha iniziato la festa con alcune persone, dopo avere saputo il lieto evento. Ha postato diverse immagini quindi sui social, in cui si è vista la pugliese non soltanto in totale relax, ma anche e soprattutto entusiasta, diciamo letteralmente al settimo cielo.

Emma ha quindi conquistato il doppio disco d’oro, grazie alle canzoni Mezzo Mondo e Taxi sulla luna. Nel secondo brano si è avvalsa della collaborazione del cantante Tony Effe e anche di Takagi & Ketra. La prima canzone è invece un singolo solo dell’ex Amici. Nella didascalia di un post social, in cui ha fatto il segno della vittoria, ha scritto: “Two is mej che one. Grazie a tutti, vi amo assai”, con cuore rosso incorporato. Un momento strepitoso per lei.

E non è finita qui, perché i suoi successi potrebbero proseguire anche nei prossimi mesi. Infatti, il suo nome è uscito fuori come papabile insegnante di canto dell’edizione numero 23 di Amici, condotto come sempre da Maria De Filippi.