“Tre mesi di noi”. Elodie incinta, la foto col pancione scatena il web: cosa è successo

Elodie incinta, spunta la foto. Da tempo sappiamo che la cantante Elodie e il motociclista Andrea Iannone hanno una relazione. Ormai i due non si nascondono più e la situazione si è evoluta dopo le parole di Elodie a commento delle prime paparazzate: “È una persona che mi piace. Ma in questa fase non credo ci siano aspettative né da una parte né dall’altra. Se dovesse fiorire, fiorirà. Ma non è il momento di parlarne”. Adesso, invece, la musica è cambiata.

Per Elodie il 2022 è stato un anno pieno di impegni e soddisfazioni professionali. I suoi ultimi singoli hanno dominato le classifiche e il suo debutto cinematografico è stato salutato positivamente da critica e pubblico. Per Elodie è arrivato anche il premio Ciak d’oro 2022 grazie alla sua interpretazione di Marilena Camporeale nel film “Ti mangio il cuore”. Nello stesso periodo è finita la lunga storia d’amore con Marracash, per la cantante è iniziata una nuova vita.

Leggi anche: “Ci stiamo frequentando”. Elodie e il vip: foto insieme, il gossip vola e lei conferma





La foto di Elodie e il pubblico impazzisce

Elodie ha recentemente pubblicato una foto che ha fatto impazzire il web. Nella foto la cantante appare con il ‘pancione’ accanto ad un collega. In un’altra foto Elodie compare in compagnia di un’altra persona e scrive: “3 mesi di noi” seguito da un cuore rosso. E la scritta “It’s a boy”. In realtà, lo chiariamo, non si tratta di una gravidanza. Si tratta infatti di una preparazione di una scena del film “Ti mangio il cuore”.

Elodie non ha mai nascosto il desiderio di maternità e la sua storia con Andrea Iannone sembra procedere bene. Le ultime notizie sul loro conto parlano addirittura della scelta di andare a convivere. Dopo essersi conosciuti durante le vacanze estive in Sardegna e Puglia Elodie e Andrea fanno sul serio. La cantante è andata anche a Vasto, in Abruzzo, città natale di Andrea, per conoscere i suoi genitori. “Ora che si sono trovati, che hanno capito di essere simili e avere gli stessi punti di vista, il loro sogno è vivere insieme” ha fatto sapere un’amica.

Ora spunta fuori la foto del ‘pancione’. Ovviamente si tratta di uno scherzo da parte di Elodie che frequenta da qualche mese Andrea Iannone. I due, però, stanno bene insieme e chissà che la foto non sia soltanto il preludio a qualcosa di vero… Intanto Elodie si prepara per il festival di Sanremo con il suo brano “Due” tratto dall’album “Ok. Respira”. Per la cantante un’altra, l’ennesima tappa di una carriera in continua ascesa…

“Ecco perché ci siamo lasciati”. Elodie confessa tutto: cosa è successo con Marracash