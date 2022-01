“Ecco perché ci siamo lasciati”. Elodie confessa tutto: cosa è successo con Marracash

Che Elodie e Marracash non stanno più insieme lo sappiamo da tempo. Tuttavia non abbiamo mai saputo i motivi della rottura. Come ricorderete, il rapper ha ufficializzato la fine del rapporto lo scorso autunno, dopo un periodo di maretta. Naturalmente, poco dopo si è parlato di un nuovo amore per la cantante italo-francese ma la diretta interessata ha assicurato di essere single e concentrata più che mai su se stessa e sulla propria carriera.

Ora però è proprio Elodie a mettere nero su bianco quello che pensa. Così, in una lunga intervista rilasciata a Grazia, l’ex di Amici ha parlato per la prima volta della fine della sua storia d’amore con Marracash. La cantante ha raccontato che l’amore non è finito ma si è semplicemente trasformato. “Per me continua a essere famiglia”, ha precisato la Di Patrizi, che ha conosciuto il rapper nel 2019, grazie alla hit radiofonica Margarita dove duettano insieme. La giovane ha ammesso che per lei Marracash è sempre stato il suo compagno di giochi, quello che non ha mai avuto da bambina, durante la sua infanzia tutt’altro che facile.

L’unica persona con la quale Elodie ha condiviso una certa intimità, tanto da lasciarsi andare completamente. Poi la cantante ha detto: “Non riesco a pensare a me e a lui genitori, è troppo assoluto quello che ci unisce, non ci poteva essere spazio per un terzo bambino, sarebbe venuto al mondo da una spinta vitale pazzesca, ma sai quanti problemi avrebbe avuto?.“





E ancora Elodie: “Ora come ora io ho solo bisogno di stare da sola. E comunque che cosa significa che sono la “tua” fidanzata, che significa che quello è il “mio” ex? Io odio le regole che impone la coppia e anche in questo Fabio è come me. Non c’entra la questione della fedeltà, se io mi sento libera, posso darti tutto, forse addirittura troppo”.

“Le crisi sono le mie ma poi le subiscono anche gli altri. Così è successo con Fabio”, ha rimarcato Elodie, che oggi vuole occuparsi di se stessa e della sorella Fey. Quest’ultima sta per laurearsi e si è da poco trasferita a Milano, dove vive a casa della cantante. E allora in bocca al lupo!