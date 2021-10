Elisabetta Gregoraci è pronta a tornare in tv. Dopo il successo incredibile ottenuto col GF Vip 5 e il palco a Battiti Live, quelli che sembravano solo dei rumor da addetti ai lavori sono stati confermati proprio dalla stessa conduttrice e showgirl calabrese, che ha svelato di avere tanti programmi per il suo brillante futuro sul piccolo schermo.

Solo qualche settimana fa il sito TvBlog aveva anticipato che Elisabetta Gregoraci potrebbe affiancare Pino Insegno in ‘Double song’, un nuovo programma incentrato su musica e comicità in onda da febbraio in prima serata su Rai2. Niente di ufficiale, almeno per ora, ma il nome della ex signora Briatore ha cominciato a circolare tra le papabili new entry delle prossime trasmissioni. E infatti a confermare queste voci di corridoio ci ha pensato proprio Elisabetta Gregoraci in una recentissima intervista rilasciata a Che Donna dove ha svelato di essere pronta ad affrontare una nuova stagione televisiva.

Elisabetta Gregoraci segue il trend dell’autunno 2021: il nuovo look

“In futuro, tante cose belle … ho diversi progetti che vi svelerò a breve in campi molto diversi”, ha rivelato Elisabetta Gregoraci che già questa estate a TvMia aveva parlato di “progetti che mi auguro si realizzino” e “tante proposte da parte della Rai”. Insomma, bisognerà attendere informazioni più precise ma nel frattempo basta seguirla su Instagram per aggiornamenti.





Elisabetta Gregoraci è da sempre molto attiva sui social e tra foto di famiglia, eventi e outfit strepitosi non ha potuto fare a meno di condividere il suo nuovo look. Anche lei in. Questo inizio autunno 2021 non ha resistito al “richiamo” del parrucchiere e nelle ultime ore si è mostrata in una versione rinnovata. È rimasta fedele alla chioma castana ma ha aggiunto un tocco luminoso.

Elisabetta Gregoraci ha reso la capigliatura più radiosa con delle sfumature color caramello, uno dei colori di tendenza di questa stagione: le radici sono rimaste scure, mentre sulle punte ecco dei meravigliosi riflessi. Che rendono al meglio su capello ondulato e piuttosto lungo, proprio come quello della conduttrice che, ancora una volta, ha fatto il pieno di complimenti con questo nuovo look che la illumina.