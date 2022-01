“Io e Flavio”. Vacanze e foto insieme, ora Elisabetta Gregoraci vuota il sacco: “Era inevitabile”

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore sembrano diventati inseparabili. Da Monte Carlo, a Roma fino in Kenya, nelle ultime settimane sono stati fotografati più volte insieme tanto che in parecchi si sono chiesti se non ci sia qualcosa in più. A fare chiarezza è l’ex gieffina. Una storia turbolenta la loro finita da qualche anno e intorno alla quale era spuntata la voce di un presunto contratto. “Quella è una leggenda metropolitana che mi fa vomitare” ha detto nel corso di un’intervista.



“Lo scriva: vo-mi-ta-re. Ma secondo lei io firmerei mai qualcosa del genere?”. Quanto al suo rapporto attuale con Flavio Briatore è categorica. “C’è chi dice che io e Briatore siamo tornati insieme? Ci siamo visti a Roma, poi sono andata a Malindi e la gente ha tirato le somme, era inevitabile…Il nostro è un equilibrio anomalo, ma funziona. E non voglio rovinarlo”. Scendendo più nel dettaglio Elisabetta Gregoraci toglie ogni dubbio.



“Flavio e io abbiamo un bel rapporto, siamo complici. A Monte Carlo, dove viviamo a 500 metri di distanza, lui viene spesso a pranzo o a cena per vedere Nathan. Stiamo bene così”, ha tagliato corto Elisabetta Gregoraci. Elisabetta che è lontana dalla tv da un po’. Cosa che comunque non la preoccupa. “Non ne faccio una malattia, lavoro tanto”.







E l’amore? Sono tanti quelli che cercano di conquistare Elisabetta Gregoraci. “Mi mandano lettere, fiori, cioccolatini – ha raccontato –. Sono galanti, però finora nessuno mi ha fatto perdere la testa”. “Ma io sono ottimista, so che la persona giusta arriverà. Anche se per mio figlio Nathan io agli uomini non dovrei pensare mai più. Mi vuole tutta per sé…”, ha concluso la 41enne.



Dopo Flavio Briatore, insomma, nessuna relazione stabile per Elisabetta Gregoraci. Fu lei stessa a spiegare al GF Vip la ragione della fine del matrimonio: “Mi trascurava, era sempre molto impegnato”. Ma il tempo sana tutte le ferite e così adesso la stessa conduttrice dice: “Trascorriamo tanto tempo insieme per amore di nostro figlio Nathan Falco. Ci vogliamo un bene profondo fatto di stima”.