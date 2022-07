“Ti amo”. Elisabetta Gregoraci, nuovo fidanzato ingombrante: la spettacolare dichiarazione del cielo

Elisabetta Gregoraci, spunta un nuovo fidanzato? La dichiarazione arriva nel modo più spettacolare durante le prove di Battiti live. Lei, per ora, glissa, ma qualcosa in pentola bolle di sicuro. A proposito del suo rapporto con l’altro sesso Eli era stata categorica. “Sono esigente con gli uomini, devono superare delle prove per conquistarmi. Sono una donna romantica, che si emoziona con le canzoni”, aveva detto al settimanale Chi nel corso di una recente intervista. E sul fatto di essere single, Elisabetta Gregoraci, confida: “qualche coraggioso c’è, per fortuna. Rimango una donna esigente che non si accontenta, ma non mancano i candidati”.



Uscirà allo scoperto con qualche corteggiatore? “Se c’è, lo scoprirete. A volte gli uomini, quando stai per dare loro una chance, cadono su piccole cose. Per questo, finora, non mi avete ancora visto, perché ci sono prove da superare”. Ed è anche vero che Elisabetta Gregoraci spaventa in pretendenti. “Ho scelto un lavoro in cui sono sempre al centro dell’attenzione: mi piace piacere, mi piacciono i complimenti, mi piace essere amata”.





Elisabetta Gregoraci, pochi dubbi sul nuovo fidanzato



E un amore deve essere quello sbocciato tra Elisabetta Gregoraci e un fidanzato misterioso. La sua identità è ancora un mistero ma una cosa sembra certa: è davvero ingombrante. Dopo il GF Vip Elisabetta Gregoraci ha ricevuto un aereo pure durante Battiti Live! A quanto si apprende Eli stava facendo quando nel pomeriggio quando un aereo ha sorvolato il cielo con un messaggio per lei. C’era scritto questo: “Ely ricorda il 28/08 alle 18 Ti amooo”. (Leggi anche “Il momento è arrivato”. Elisabetta Gregoraci, dopo mesi di silenzio c’è l’annuncio)



Un appuntamento, insomma. O forse un evento così importante da meritare di essere ricordato in questo modo. Eli insomma si consola con l’amore dopo le critiche piovute per la sua condizione del festival estivo. Le gaffe di Elisabetta Gregoraci a Battiti Live sono davvero tante e in molti si chiedono se questa sia davvero la sua strada. Impacciata, la 42enne, ne ha detta una dietro l’altra e soprattutto non è piaciuto il suo modo di condurre.



Durante l’ultima diretta ha sbagliato più di qualche volta: “Volevamo solo essere felici” di Francesco Gabbani è diventato “Volevo solo essere felici”. Il nome di Alvaro Soler è invece stato storpiato in “Alvaro Soleil”, ricordando l’ex collega di avventure. Errore voluto (in stile Ilary Blasi) o no? Di sicuro le sue performance non convincono tutti.

“Imbarazzante…”. Battiti Live, tutti contro Elisabetta Gregoraci: le gaffe durante la serata sono atroci