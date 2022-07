Le gaffe di Elisabetta Gregoraci a Battiti Live, anche stavolta, sono numerose. L’ex di Briatore è tornata, al timone del programma e dopo 5 anni è stata riconfermata da Mediaset alla guida della kermesse musicale itinerante. La donna si è presentata con un vestito giallo in pizzo con schiena scoperta. Capelli raccolti in uno chignon e tacchi a spillo. Meravigliosa, c’è poco da dire. Il problema però non è sull’aspetto, ma su quello che è stato detto durante la serata.

Le gaffe di Elisabetta Gregoraci a Battiti Live sono davvero tante e in molti si chiedono se questa sia davvero la sua strada. Impacciata, la 42enne, ne ha detta una dietro l’altra e soprattutto non è piaciuto il suo modo di condurre. Durante la diretta ha sbagliato più di qualche volta: “Volevamo solo essere felici” di Francesco Gabbani è diventato “Volevo solo essere felici”. Il nome di Alvaro Soler è invece stato storpiato in “Alvaro Soleil”, ricordando l’ex collega di avventure.

Elisabetta Gregoraci: età, altezza, peso, figlio, e la verità sulla rottura con Briatore





Le gaffe di Elisabetta Gregoraci a Battiti Live: cosa è successo

Naturalmente in tanti hanno iniziato a criticarla praticamente subito, sui social: “Senza gobbo sarebbe la sua fine, tra l’altro non sa nemmeno leggerlo”. E ancora: “Poi c’è qualcuno che si chiede perché faccia solo questo programma in tv”. Qualcuno ha messo in mezzo anche Maria Sole Pollio e ha detto: “La vera assurdità è che ancora le facciano condurre sto programma, che sarebbe pure carino se non fosse per lei. È cresciuta di più la Pollio!”.

Sempre sui social invece, qualcuno ha messo in mezzo anche Bianca Guaccero. Qualcuno ricorderà che la conduttrice ha presentato Battiti Live nel 2016, quando l’evento – creato da Radio Norba nel 2003 – non andava ancora in onda su Italia Uno. “Fra Bianca ed EliGreg beh… una grande differenza”, scrive un utente su Twitter.

Tra l’altro quest’anno si era parlato della possibilità di vedere Alessia Marcuzzi alla guida dello show ma niente da fare: l’ex conduttrice ha preferito cambiare direttamente canale, sbarcando su Rai 2. In passato c’è stata anche Maddalena Corvaglia mentre Alan Palmieri ricopre il duplice ruolo di presentatore e direttore artistico.

“Il momento è arrivato”. Elisabetta Gregoraci, dopo mesi di silenzio c’è l’annuncio