“Io suo amante, poi tanti altri”. Elisabetta Gregoraci trema, parla ‘lui’ e vengono fuori nomi molto noti

Elisabetta Gregoraci, arriva la ‘bomba’. Sulla vita sentimentale della showgirl ed ex concorrente del GF Vip 5 i rumor hanno continuato a rincorrersi fino a quando il settimanale Chi ha reso note le foto della romantica vacanza a Dubai che EliGreg ha trascorso insieme a Giulio Fratini. E nelle ultime ore, sempre a proposito del trascorso sentimentale della Gregoraci, la notizia ha già fatto ‘boom’.

Elisabetta Gregoraci, la rivelazione del suo ex agente. A parlare Francesco Chiesa Soprani nel corso di un’intervista per il settimanale Oggi su uno degli argomenti più discussi di sempre sollevati anche al tempo della partecipazione della showgirl al reality show di Canale 5, ovvero i trascorsi sentimentali di EliGreg: “Quando la frequentavo mi parlava di Mino. Ricordo che lui le aveva pagato la plastica al seno e lei si lamentava con me del risultato”. Poi aggiunge: “Oltre a Magli, a metà degli anni 2000, c’era un ricco imprenditore del ramo surgelati, che ogni volta che vedeva Elisabetta le faceva un cadeau di qualche migliaio di euro“.

“Poi aveva un posto in griglia anche il suo fidanzato storico, un immobiliarista molto benestante di origini napoletane ma residente a Roma. C’era infine Matteo Cambi, quello del brand Guru, l’unico del quale forse la Gregoraci fosse un po’ presa. E poi c’ero io, che ero il suo agente e in certe sere il suo amante”. L’ex agente prosegue nei dettagli sulla relazione tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore: “A quanto so tra loro c’è stato solo un contratto prematrimoniale. Il punto fondamentale era uno solo. Nel caso si fossero separati, Briatore si riservava il diritto insindacabile di decidere l’entità dell’assegno di mantenimento”.

In ultima battuta, Francesco Chiesa Soprani rivela: “Se fossi ancora il suo agente mi sarei opposto alla sua partecipazione al Grande Fratello Vip, perché era prevedibile che sarebbero usciti tutti gli scheletri dall’armadio… Col Gf invece è finita nel tritacarne, ma non si deve lamentare, perché lo ha voluto lei”. E sempre a proposito di EliGreg, sul settimanale Oggi anche le rivelazioni di Stefano Picchi, che ha tirato in ballo Stefano Bettarini, ex concorrente del reality show seppur per breve tempo.

“Stefano Bettarini era innamorato, mi chiese di scrivere una canzone per lei e si tatuò il titolo sul braccio”. E ancora: “Andai a cantare a Buona Domenica dopo Sanremo, già conoscevo Stefano e mi chiese se potevo scrivere un testo per una donna che amava. Gli brillavano gli occhi quando parlava della Gregoraci e mi girò i loro messaggi più teneri affinché li usassi per comporre. Scrissi ‘Ti amerò per sempre’ titolo che lui si tatuò sul braccio assieme alla frase ‘Ho nel cuore l’immagine tua’”.