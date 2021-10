Elisabetta Canalis è tornata in Italia. Da anni la ex Velina di Striscia la Notizia si è trasferita a Los Angeles per amore del marito Brian Perri, da cui ha avuto la bellissima Skyler Eva, ma quando può si concede dei viaggi in patria. Ha documentato tutto su Instagram, dove è da sempre molto attiva, e non ha potuto fare a meno di fare visita al suo parrucchiere di fiducia una volta atterrata a Milano. L’autunno chiama per molte, vip e non, un cambio look ed Elisabetta Canalis ha risposto subito. E così, dopo le Storie in aereo, quelle nel salone di bellezza.

Anche la figlia si è fatta scalare la frangetta, ma la vera trasformazione l’ha fatta la mamma. Più che un cambio, un “ritorno alle origini” come scrive Niky Epi, Art Director Aldo Coppola, amico di Elisabetta Canalis e artefice di tutto. Perché la bellissima showgirl e conduttrice di Vite da copertina ha detto addio ai riflessi biondi ed è tornata scura, proprio come agli esordi, quando calcava il bancone di Striscia La Notizia e, non a caso, era conosciuta da tutti come la “Velina mora”.

Elisabetta Canalis, il nuovo look è un “ritorno alle origini”

Da mesi Elisabetta Canalis sfoggiava delle sfumature bionde sui capelli. Precisamente da quando si affidò a un parrucchiere americano poco dopo l’allentamento delle restrizioni legate alla pandemia. Ora invece è passata a una meravigliosa chioma color cioccolata, una nuance praticamente identica al suo colore naturale. “Brunettes have more fun”, ovvero “Le brune si divertono di più”, ha scritto sotto alla foto che testimonia il suo nuovo look.





“Siamo tornati alle origini: la velina mora, anzi no, la conduttrice castana 2021!”, commenta invece sempre su Instagram Niky Epi, che passa poi a descrivere il suo lavoro sulla testa di Elisabetta Canalis. “Spesso e volentieri dopo il ritorno dal mare il colore risulta schiarito e sbiadito e prevale il desiderio di ritornare alla base naturale. Per Elisabetta ho realizzato uno shatush e successivamente ho utilizzato la tecnica Infusion, scegliendo un tono cioccolato per dare la giusta proporzione di chiaro-scuro, regalando tridimensionalità al colore”.

“Un hair look che dona a tutte le donne in cerca di una colorazione naturale e anti age”, è la conclusione dell’hairstylist di Elisabetta Canalis che, nemmeno a dirlo, ha fatto il pieno di like e di complimenti sotto allo scatto in cui mostra la sua “nuova testa”. Oltre al colore ha rivoluzionato leggermente anche il taglio: ha eliminato le punte rovinate, accorciando un po’ anche il ciuffo. Ora ha una chioma lunga fino al seno, la porta leggermente ondulata e con la fila laterale.