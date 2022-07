“Fatti molto gravi”. Vittoria Deganello, viene fuori tutto. L’ ex di Alessandro Murgia ci va pesante

Eleonora Mazzarini rompe il silenzio. Riflettori accesi sulla notizia del presunto flirt tra l’ex compagno Alessandro Murgia e Vittoria Deganello. Dopo settimane, sarebbe stata proprio lei a dire la sua a riguardo alla luce delle tante segnalazioni sul padre dei suoi figli.

Eleonora Mazzarini sul flirt di Alessandro Murgia. Decide di rompere il silenzio sull’ex dopo settimane di gossip. Un pettegolezzo che sarebbe stato confermato da un commento pubblicato dalla madre di Eleonora sotto una foto postata da Vittoria su Instagram. “Ma sì, sempre nuda. Così Murgia si ingelosisce”, a corredo della foto della Deganello intenta a coprire il costume.





Eleonora Mazzarini sul flirt di Alessandro Murgia

“Non avrei mai pensato di scendere così in basso in vita mia”, le parole di Eleonora Mazzarini che ha poi aggiunto: “Ma visti gli ultimo commenti invito le persone interessate a non scrivere più alludendo a chissà quale verità”.

“I miei figli sono la priorità ed è per loro che rimango in silenzio data la gravità della realtà dei fatti. Ci tengo a ringraziare pubblicamente chi mi ha dimostrato tutta la sua vicinanza, confido ancora in voi nel rispettare una situazione tanto delicata”, sottolinea ancora Eleonora Mazzarini.

E sarebbe stato Alessandro Murgia a correre a sostegno di quanti hanno criticato Vittoria definendola “sfasciafamiglie” su Instagram: “Parlate senza sapere”. Insomma, alla luce dei pettegolezzi le novità parlano da sole.

“Ascoltateci bene”. Simona Ventura e Giovanni Terzi, l’annuncio ufficiale dopo anni d’amore