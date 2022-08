Tanta preoccupazione per Elena Morali, che si trova attualmente in vacanza all’estero in compagnia del suo fidanzato Luigi Mario Favoloso. Entrambi hanno dato vita ad alcune Instagram stories, nelle quali si sono soffermati sugli improvvisi problemi di salute della giovane. Sono rimaste in piedi diverse ipotesi sull’accaduto, poi alla fine l’ex de La pupa e il secchione ha scritto l’ultimo post, nel quale ha annunciato cosa le sia successo. Ha avuto dei sintomi preoccupanti, che hanno fatto temere il peggio per ore.

Come riferito, Elena Morali si stava godendo la meravigliosa vacanza insieme al suo partner quando da un momento all’altro si è accorta di questi problemi di salute inaspettati. Favoloso ha anche postato un breve filmato, dove ha fatto vedere le conseguenze legate a questo malessere della sua dolce metà. Il panico ha preso il sopravvento, poi lei si è sottoposta a tutti gli esami necessari per scoprire l’origine di tutto e alla fine è arrivato un esito inequivocabile. Andiamo a scoprire insieme cosa le è capitato.





Elena Morali, paura in vacanza: improvvisi problemi di salute

Elena Morali, mentre proseguiva la sua vacanza all’estero e più precisamente in Thailandia, si è accorta di avere dei problemi di salute. In particolare, sono emerse delle bolle sul suo corpo che hanno fatto pensare alla malattia del vaiolo delle scimmie, come scritto da lei stessa sui social: “Ragazzi, scusate l’assenza ma a causa di molte bolle sul mio corpo e una sensazione fiacca, sto aspettando l’esito di alcuni esami fatti, ho paura sia vaiolo delle scimmie e la cosa mi spaventa perché sono così lontana da casa. Fra poche ore il risultato, spero di aggiornarvi quanto prima”.

Poi alcune ore fa Elena Morali ha ricevuto i risultati ed è stato escluso il vaiolo delle scimmie, infatti è stata colpita da qualcos’altro: “Allora, mi sembra corretto aggiornarvi. Negativa al vaiolo delle scimmie, pare che sia entrata in contatto con una pianta molto pericolosa che si chiama ailanto, detta anche albero del paradiso. La sensazione di malessere è migliorata. Ma le bolle si sono trasformate in un rash cutaneo. Quindi, tutto ok. A parte il forte prurito”. Fortunatamente le cose sono andate per il verso giusto.

L’ailanto ha una notevole tossicità che può provocare problemi all’essere umano. Infatti, nel momento in cui qualcuno entra in contatto con le sue foglie e i suoi fiori, ha la possibilità di subire irritazioni cutanee e dermatiti, stando a quanto riportato dal sito Cure Naturali. Ed è ciò che è accaduto ad Elena Morali.

