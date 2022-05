Truffa per Elena Morali. La concorrente della scorsa edizione de La pupa e il secchione, condotta da Barbara D’Urso su Italia 1, ha svelato tutto attraverso i social network. Una notizia davvero molto grave, visto che ha perso la bellezza di 5mila euro. E pensare che questi giorni dovevano essere unicamente di divertimento, essendo partita in vacanza. Infatti, si trova attualmente col partner Luigi Maria Favoloso a Sharm El-Sheikh, ma ha dovuto fare i conti con questa disavventura inattesa.

A breve vi diremo tutto sulla truffa subita da Elena Morali, ma a proposito della sua avventura televisiva c’è stata una lite tra lei e Barbarella. Elena ha anche buttato per terra il microfono. Quando anche Barbara D’Urso si è resa conto della gravità della situazione, l’ha rimproverata brutalmente. E la showgirl è stata inevitabilmente costretta a tornare nello studio per chiedere scusa a tutti. Ma adesso andiamo a vedere insieme come è rimasta vittima di questa vera e propria truffa in piena regola.





Elena Morali, truffa da 5mila euro

Elena Morali ha raccontato nei minimi dettagli la truffa di cui è rimasta vittima, insieme alla sorella Chiara. Entrambe hanno aperto in passato un conto corrente e proprio da lì sono stati sottratti 5mila euro. Chiara Morali, evidentemente preoccupata dalla situazione, ha contattato immediatamente la sorella famosa per rivelarle ciò che era successo. Purtroppo Chiara, non pensando che si fosse in presenza di una truffa, ha riferito alcuni dati sensibili, rispondendo ad un messaggio online, e si è materializzato l’accaduto.

Una volta che i truffatori sono riusciti ad entrare nel conto corrente di Elena Morali e della sorella Chiara, hanno rubato 5mila euro e hanno fatto acquisti in alcune attività commerciali della città di Napoli. Queste le parole dell’ex concorrente de La pupa e il secchione: “Molto probabilmente i negozianti erano d’accordo con il ladro, visto che nessun commerciante permette di spendere cifre diverse nella stessa attività in poco tempo”. E prima di concludere la sua denuncia social, ha anche riportato quali sono i negozi dove sono state effettuate queste compere non autorizzate.

Alcuni giorni fa era stato Francesco Chiofalo a denunciare una situazione analoga: “Praticamente il bonifico è stato fatto all’estero, in Thailandia. Ho chiamato anche il mio avvocato e praticamente sembra che nessuno possa fare niente e me la devo prendere tra virgolette in quel posto. Sono veramente inc****to nero”.

“Mi hanno rubato 10mila euro così…”. Francesco Chiofalo, brutta disavventura per Lenticchio