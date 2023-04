Grandi protagonista della settima edizione del Grande Fratello Vip, Edoardo Tavassi è uscito dalla casa dopo la sconfitta al televoto con l’amica Oriana Marzoli, arrivata seconda dopo la vincitrice Nikita Pelizon, ma la sua grande vittoria è stata un’altra. Nella casa più spiata d’Italia, infatti, il fratello di Guendalina Tavassi, anche lei volto noto della televisione e del mondo del gossip e dei social, ha conosciuto e si è innamorato di un’altra concorrente del reality show condotto da Alfonso Signorini, Micol Incorvaia.

La sorella dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 Clizia, che nella casa ha conosciuto Paolo Ciavarro, il suo attuale compagno e padre del figlio Gabriele, ha fatto breccia nel cuore di Edoardo Tavassi. Una vittoria per il vippone, che era entrato nella casa di Cinecittà con il chiaro intento di ”trovare la madre dei miei figli”. I due sono entrati insieme il 3 novembre 2022, si sono innamorati e sono usciti in finale. Un ottimo risultato per la coppia, amatissima dal pubblico del reality show.

Leggi anche: “No, perché l’ho detto”. Edoardo Tavassi si rovina con le sue stesse mani. La scoperta fuori dal GF Vip





Edoardo Tavassi, il video con Alessandro Iannoni e la nipote Gaia

Uscito dalla casa del Grande Fratello Vip, il vippone ha festeggiato insieme alla famiglia e alla fidanzata Micol Incorvaia. Una festa organizzata a tema van, il nido d’amore della coppia, e tanti amici e parenti accorsi per salutare i due concorrenti. Edoardo Tavassi e Micol, infatti, erano entrati nella casa insieme e sono rimasti reclusi per quattro mesi. Dalle storie pubblicate dal vippone è spuntato un ospite speciale. In tanti hanno riconosciuto Alessandro Iannoni.

Alessandro Iannoni è il figlio di Carmen Di Pietro e con quest’ultimo Edoardo Tavassi ha anche partecipato a L’Isola dei Famosi nella precedente edizione, quella vinta dall’attore Nicolas Vaporidis. Nel filmato pubblicato tra le storie, il concorrente del Grande Fratello Vip 7 inquadra il figlio di Carmen in compagnia della nipote Gaia Nicolini, la figlia di Guendalina Tavassi. Nel filmato di Edoardo Tavassi si vedono i due guardare la vetrina di una agenzia immobiliare.

Edoardo Tavassi ironizza su un'ipotetica relazione tra la nipote Gaia e l'amico Alessandro Iannoni #GFvip #tavassi pic.twitter.com/uQWW7bVVVV — disagiotv (@disagio_tv) April 5, 2023

“Eccoli lì che vanno a cercare casa. Ecco l’approccio… Non sono in imbarazzo. Cosa fa lui? Fa finta di guardare, ma cos’è?“, dice ironicamente Edoardo Tavassi mentre riprende i due che passeggiano insieme. Per la nipote Gaia, primogenita di Guandalina Tavassi, e il figlio di Alessandro Iannoni, l’ex concorrente del GF Vip 7 ha anche trovato il nomignolo “Gli Iannolini“.