“Mi devo operare”. Edoardo Tavassi, la brutta notizia all’improvviso: “Ho una paura…”

Edoardo Tavassi costretto ad operarsi. L’esperienza all’Isola dei Famosi del fratello di Guendalina è stata caratterizzata da alti e bassi. Sicuramente l’ex naufrago è stato tra i protagonisti indiscussi grazie alla sua simpatia, ma anche a seguito delle sue storie in Honduras. Oltre alla grande amicizia con Nicolas Vaporidis Edoardo si è avvicinato molto a Mercedesz Henger. I due, dopo vari tira e molla, sono rimasti in buoni rapporti anche se la storia non è decollata.

Nell’ultima parte del reality, poi, Edoardo Tavassi ha mostrato interesse per la bella Estefania Bernal che inizialmente aveva fatto discutere per la sua relazione finta con Roger Balduino. Purtroppo l’avventura sull’Isola dei Famosi non si è conclusa come sperato. Edoardo era uno dei candidati alla vittoria finale, ma un problema al ginocchio lo ha costretto al ritiro. E oggi, a diverse settimane di distanza dalla fine del reality, ci sono altri problemi di salute.





L’annuncio di Edoardo Tavassi ai fan

Con la sua consueta ironia Edoardo Tavassi ha annunciato ai suoi fan con una story su Instagram di dover affrontare un’altra operazione dopo quella al ginocchio. “Il miglior modo di cominciare una giornata – ha scherzato l’ex naufrago – è andare a fare una bella pre-ospedalizzazione! Mi devo operare”. Subito dopo il fratello di Guendalina ha spiegato perché deve sottoporsi a questo intervento.

“Mi devo levare un polipo alle corde vocali – ha spiegato Edoardo Tavassi – polipi, seppie, una frittura mista sulle corde vocali…”. Nonostante l’ironia l’ex naufrago ha una paura, come spiega: “Ora, siccome ho una voce che a me piace, la paura mia è che mi levano sto polipo e poi mi viene la voce di uno che si è pippato l’elio. Ve lo immaginate?!”.

Lunedì, giorno dell’intervento alle corde vocali, se ne saprà sicuramente di più. Nel frattempo i fan restano un po’ in apprensione per il loro beniamino che sognano di poter vedere presto come protagonista in qualche programma. Recentemente il nome di Edoardo Tavassi è stato riaccostato all’Isola dei Famosi, ma stavolta non come concorrente. Per il settimanale Chi Magazine potrebbe essere lui oppure Nicolas Vaporidis a ricoprire il ruolo di inviato nella prossima edizione.

