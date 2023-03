Non c’è giorno in cui Edoardo Donnamaria non finisca in una nuova polemica. Il giovane tra l’altro, non sembra neanche cercarle tutte queste situazioni, ci finisce probabilmente per inesperienza in relazione alla grande popolarità che ha in questo ultimo periodo. In ogni caso, Donnamaria è sempre stato un ‘vero’, uno di quelli che durante il suo percorso al GF Vip, è sempre stato onesto con sé stesso e gli altri, commettendo errori, come tutti.

Qui però non si parla del Grande Fratello, ma di gossip purissimo. Tutto è iniziato dopo che Edoardo Donnamaria ha commentato, con molta leggerezza probabilmente, una foto di Tommaso Zorzi e Aurora Ramazzotti. Nello scatto condiviso dall’ex vincitore del GF Vip 5, è infatti spuntata anche Aurora, sempre super incinta in cui sfoggia il pancione in tutto il suo splendore. La didascalia è dolcissima: “Zio can’t wait to meet you”, ovvero “Zio non vede l’ora di conoscerti”.

Per chi non lo sapesse, la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, è al nono mese di gravidanza e dovrebbe partorire i primi di aprile. Da quello che si sa, sarà un maschietto, il figlio di Aurora. Ma torniamo al commento di Edoardo Donnamaria. In molti hanno criticato le parole dell’ex vippone, eliminato di recente per comportamenti scorretti nei confronti proprio di Antonella Fiordelisi.

Ma cosa gli ha scritto di così tanto pesante? Edoardo, in uno slancio di estrema simpatia, ha commentato alla foto di Tommaso Zorzi: “Ma non è che sono due?”. Chiaramente l’ex gieffino allude al fatto che la pancia di Aurora sia molto grande, complice il fatto che è agli sgoccioli della gravidanza. Chiaramente in molti sui social hanno visto questo commento e solo pochi hanno realmente gradito.

Tanti poi hanno deciso di commentare a loro volta, ma stavolta in direzione di Edoardo Donnamaria. La shitstorm seguente è solo una conseguenza che poteva essere chiaramente evitata. “Ma che commento di poco tatto è?”, ha scritto uno. Ma ancora: “Queste non sono battute da fare ad una quasi mamma”. Chiaramente c’è anche chi sta dalla sua parte, sottolineando l’amicizia storica tra i tre.

