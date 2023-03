Aurora Ramazzotti è pronta ormai a partorire il suo primo figlio, ma ora ci sarebbe anche una grande novità su di lei e il compagno Goffredo Cerza. A notare tutto sono stati alcuni follower in diverse Instagram stories postate da Michelle Hunziker. Qui i fan avevano scoperto già che dietro di loro fossero presenti delle valigie, quindi il ricovero in Svizzera per il parto sembrerebbe essere imminente. Ma osservando con ancora grande attenzione le immagini, si è potuto scoprire qualcosa di meraviglioso.

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza avrebbero preso una decisione importante, anche se al momento mancano le loro conferme ufficiali. Ma quel gesto della figlia di Eros Ramazzotti non lascia molti spazi a dubbi e quindi in tanti stanno già sognando ad occhi aperti. Un momento indimenticabile è ormai ad un passo, ma ce n’è un altro che è in procinto di verificarsi. E ora non si aspetta altro che qualche annuncio da parte dei diretti interessati, che potrebbe arrivare subito dopo aver terminato la gravidanza.

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza: grande decisione in arrivo

Dunque, nelle Instagram stories di Michelle Hunziker, Aurora Ramazzotti non era in compagnia di Goffredo Cerza ma c’è stato un elemento che ha lasciato tutti a bocca aperta. In tanti si sono soffermati sul suo grande pancione, che ha toccato delicatamente, con la conduttrice svizzera entusiasta dell’imminente nascita del suo primo nipote. Ma poi sulla mano dell’influencer i suoi ammiratori hanno visto un oggetto molto prezioso, che farebbe ipotizzare una scelta clamorosamente bella della coppia.

Sul suo anulare c’era uno spettacolare anello di oro bianco, che aveva alcuni diamanti di piccole dimensioni e di forma rotonda. E si tratterebbe di un dono fatto ad Aurora Ramazzotti dal suo partner Goffredo Cerza, che potrebbe averle fatto la proposta ufficiale. Quindi, sarebbe in programma il matrimonio anche se non sono state fornite notizie di questo genere dalla coppia. Forse aspetteranno la venuta alla luce del bebè, infatti tutte le attenzioni sono rivolte ora al figlioletto che uscirà dal suo pancione.

Aurora e Goffredo sono uniti da cinque anni. Parlando della sua vita, ha ottenuto una laurea in Ingegneria in Inghilterra, nella capitale Londra, e attualmente è un marketing manager nonché business analyst. Lavora a Milano e ha 26 anni. Ora è pronto anche a convolare a nozze con la figlia di Eros e Michelle Hunziker.