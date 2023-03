Ormai Aurora Ramazzotti è ad un passo dal parto. La figlia di Eros e di Michelle Hunziker darà alla luce prestissimo il suo primo figlio e tutto questo è stato confermato da un dettaglio chiarissimo, che i fan sono riusciti a notare grazie ad alcune storie social pubblicate dalla conduttrice svizzera. Quest’ultima non vede l’ora di diventare nonna ed è al settimo cielo per la gravidanza della giovane figlia. L’ha ripresa con un pancione sempre più grande e ha fatto capire qualcosa in modo implicito.

Già nei giorni scorsi Aurora Ramazzotti aveva fato comprendere di essere prossima al parto. Lei non ha potuto recarsi al concerto del padre Eros Ramazzotti e ha commentato, in risposta ad un amico che invece è stato presente all’evento musicale: “Quanto vorrei essere lì“. E ha anche pubblicato un cuore e delle lacrimucce, a testimonianza del fatto che sia molto triste per questa decisione necessaria. Ma adesso c’è di più perché è stato inquadrato qualcosa di molto importante, quindi il countdown può davvero partire.

Leggi anche: “Ormai ci siamo”. Aurora Ramazzotti e il parto, la notizia ai fan dopo la decisione inevitabile





Aurora Ramazzotti, parto vicinissimo: cosa hanno scoperto i fan

In particolare, nelle scorse ore Aurora Ramazzotti è stata ripresa dalla mamma Michelle. E si è subito scoperto che il parto dovrebbe essere questione di pochissimo tempo. Era già stato riferito che tra la fine di marzo e i primi giorni di aprile avrebbe dato alla luce il pargoletto, ma ora è stato un dettaglio ad aver catturato l’attenzione di migliaia e migliaia di follower Instagram. Inavvertitamente la Hunziker ha anche fatto intravedere un oggetto, che certifica l’ormai fine della gravidanza.

Michelle Hunziker ha commentato: “Aiuto, mia figlia è tutta bebè!!!“, in maniera scherzosa dato che la sua pancia è incredibile. Poi ha parlato di “opera d’arte e di bellezza“. Quindi, tantissimi complimenti per la quasi mamma, che tra pochi giorni potrà dunque partorire presumibilmente in Svizzera. Dietro Aurora e la futura nonna sono state viste delle valigie, quindi il viaggio verso il territorio elvetico è sempre più vicino. La gravidanza è agli sgoccioli e ora tutti aspettano solamente la nascita del figlio.

L’8 marzo scorso Aurora aveva scritto su Instagram: “Sto navigando le ultime settimane e per quanto non mi sembri vero e stia cercando a modo mio di entrare nel mindset giusto per affrontare tutto, so di dover ringraziare lo sport per avermi accompagnata finché ho potuto. È importantissimo adattare le abitudini al trimestre in cui ci troviamo ma soprattutto alle necessità anatomiche e fisiologiche di ognuna”.