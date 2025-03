Grande notizia in casa Ferragni. Che ci fosse un bebé in arrivo si è saputo qualche settimana fa in radio quando Gabriele Parpiglia durante una trasmissione radiofonica su RTL 102.5 ha rivelato: “La famiglia Ferragni si allarga“. Prima di svelarvi di chi si stratta ricordiamo che la più famosa Chiara, ex di Fedez oggi con Giovanni Tronchetti Provera, ha due sorelle, Valentina e Francesca.

Naturalmente in molti hanno pensato subito che fosse proprio Chiara ad essere in dolce attesa. Ma non è così. Lo stesso Parpiglia lo ha chiarito subito: “Non è Chiara“. Anche lei ha smentito le voci di una presunta gravidanza inviando una nota a Dagospia. E allora chi è che aspetta un bebé? Beh, si tratta di Francesca Ferragni che ha già un figlio, Edoardo, con Riccardo Nicoletti.

Il gender reveal del bebè di Valentina e Riccardo lo fa il piccolo Edo

Francesca Ferragni, sorella minore di Chiara e Valentina, è nata nel 1989 e fa l’odontoiatra. Negli anni ha consolidato la sua presenza sui social media, condividendo momenti della sua vita professionale e privata. Nel giorno della Festa della Donna, l’8 marzo, lei e il marito Riccardo Nicoletti, musicista, hanno rivelato se avranno un maschietto o una femminuccia.

Anche lo stile del gender reveal ha riscosso grande successo. Non si è trattato, infatti, di un mega party, di quelli anche un po’ pacchiani che si vedono sempre più spesso. A rivelare il sesso del bebè è stato infatti il piccolo Edoardo che tiene nelle mani un paio di scarpette rosa.

Francesca Ferragni ha accompagnato la dolce foto con queste parole: “Buona festa della donna anche a te piccolina“. In tanti hanno inviato gli auguri e commentato: “I gender reveal che mi piacciono! – ha scritto un follower – la sobrietà è la vostra forza. Restate sempre così”. Anche Marina Di Guardo, mamma delle tre sorelle e pronta a diventare nonna per la quarta volta, ha scritto: “La nostra piccolina… non vediamo l’ora di averti tra le braccia e subissarti di coccole, insieme a Leo, Vitto ed Edo”. Queste le parole di Valentina Ferragni: “Ti aspettiamo cucciola“. Chiara, invece, ha commentato con tre emoticon con gli occhi a cuoricino.

