Una nuova fiamma per Stefano De Martino. Sembra così a giudicare da una immagine pubblicato dallo stesso artista poco fa su Instagram. C’entra una bellissima e misteriosa ragazza. Lo scatto ha scatenato ovviamente i commenti e le teorie dei fan.

Per l’artista ex volti Amici la primavera sarà ricca di impegni professionali. Il 18 marzo torna infatti su Rai Due “Stasera tutto è possibile”, spettacolo che lo vedrà impegnato nel ruolo di conduttore per i prossimi mesi . Lo show va in onda dall’Auditorium Domenico Scarlatti della Rai di Napoli. Sul palco si alterneranno vecchi e nuovi amici del programma: comici, attori e personaggi dello spettacolo con le loro prove tutte da ridere.

Una nuova fiamma per Stefano De Martino? Ecco chi è Luciana

Proprio per preparare la prima puntata dello show De Martino in questi giorni si trova nel capoluogo partenopeo. L’artista trascorre il tempo tra le prove in studio e un po’ di passeggiate in città, dove conta tantissimi amici. Stefano incontra anche i fan. E si dimostra sempre generoso con chi gli chiede un selfie.

Se della sua vita lavorativa per ora si sa tutto, invece si hanno meno notizia di quella sentimentale. Ufficialmente De Martino è ancora single dopo la fine della relazione con Belen Rodriguez, anche se nel corso del tempo gli sono stati attribuiti una serie di flirt ogni volta con un ragazza diversa. Lui in realtà è sempre molto riservato. Quindi difficile dire se queste voci hanno un fondamento.

Qualcosa potrebbe essere cambiato negli ultimi giorni. Così lascia immaginare un recente movimento social su Instagram da parte del ballerino. Si tratta di un dettaglio, che però non è sfuggito ai suoi numerosi seguaci: il ballerino conta un vero e proprio esercito di seguaci, quasi 5 milioni di follower. Un numero stratosferico.

Insomma, non poteva sfuggire quanto accaduto: il presentatore infatti ha taggato in una sua Stories una ragazza. Non è una personaggio famoso. Sono immagini che lo vedono in giro per Napoli mentre trascorre del tempo libero. Subito ovviamente è scattata la caccia per risalire a questa giovane. Chi è? Ebbene, si tratta di Luciana Montò, una giovane stilista. Sarebbe lei la nuova fiamma., secondo alcuni commentatori.

Le cose stanno veramente così Mentre i fan sognano, c’è chi ha già smorzato gli entusiasmi. Una informazione pubblicata dall’esperta di gossip Deianira Marzano fornisce una versione differente del caso: “Sì Deia ma Luciana è un’amica. Davvero solo amica (purtroppo per lei, sarebbero carini assieme). Ieri erano in un locale in comitiva. Stefano e Luciana sono amici da 5 sei anni. Lei è una della migliori amiche napoletane di Gilda Ambroglio”.