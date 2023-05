Tragedia per la famiglia Agnelli. Virginia Maria Clara von Fürstenberg è stata trovata senza vita mercoledì 10 maggio sul terrazzo di un hotel di Merano. C’era stata preoccupazione nei giorni scorsi perché la donna era scomparsa da alcuni giorni. La peggiore delle ipotesi si è concretizzata e, come annunciato da Lapo Elkan via Twitter, ora il dolore è grande.

“Sono molto triste perla morte di mia cugina che come me ha sempre combattuto con demoni simili. Virginia era una Donna con un cuore d’oro, una Mamma tenera piena di amore con un sorriso puro e vero. Mi mancherai e sarai nel mio cuore ed in ogni mia preghiera. Mia dolce e tenera cugina riposa in pace che Dio ti porti in paradiso dove meriti di andare”.

Chi era Virginia Maria Clara von Fürstenberg

48 anni, figlia di Elisabetta Guarnati e Sebastian Egon von Fürstenberg, fondatore della banca Ifis, Virginia Maria Clara von Fürstenberg era anche un’attrice. Era nipote del principe Tassilo e Clara Agnelli, sorella dell’avvocato Gianni, lo storico ex presidente della Fiat dal 1966 al 2003. E purtroppo non è la prima volta che lutti e tragedie colpiscono la famiglia Agnelli.

Era addirittura il 1904 quando, fuori da casa Agnelli, fu ritrovato il cadavere del conte Emanuele Cacherano di Bricherasio che aveva contribuito a fondare la storica azienda di macchine torinese. Al tempo si parlò di suicidio, ma nonostante non ci fossero prove qualcuno pensò ad un omicidio, come ha fatto notare in questi giorni il Messaggero.

Arrivando più vicini ai nostri giorni in tanti ricordano Edoardo Agnelli, uno dei due figli dell’avvocato Gianni e di Mariella Caracciolo di Castagneto. Purtroppo la sua vita terrena si è conclusa con un suicidio, a soli 46 anni, il 15 novembre del 2000. Ventitrè anni dopo la morte torna a bussare a casa Agnelli. Stavolta è Maria Maria Clara von Fürstenberg a lasciare nella sofferenza e nel lutto gli Agnelli. Che la terra ti sia lieve.

